Med fokus på nytt kontrakt: "Varje ny säsong i allsvenskan är en stor framgång"

Dramatik vid avancemanget till Hockeyallsvenskan våren 2024. Lika mycket dramatik vid säkrandet av nytt kontrakt våren 2025. Det återstår att se vad som händer våren 2026. – Det är klart att vi vill ha lite mindre dramatik om vi får önska, men när det har blivit som det har blivit har det blivit jackpott när vi lyckas vinna, säger Vimmerby Hockeys lagkapten Jakob Karlsson.

36-årige lagkaptenen Jakob Karlsson har varit en stor och viktig del av Vimmerby Hockeys resa från Hockeyettan till Hockeyallsvenskan. Han bar C:et på bröstet vid klubbens historiska avancemang till Hockeyallsvenskan för två säsonger sedan och den lika historiska bedriften att hålla klubben kvar som nykomling under fjolårssäsongen.

Vimmerby Hockey vände ett 1–3-underläge till seger med 4–3 i matcher mot Tingsryds AIF i nedflyttningskvalet i våras och gör sig nu redo för en ny allsvensk säsong. Även denna gång med Jakob Karlsson som lagkapten och nyckelspelare.

– Varje ny säsong vi kan säkra i allsvenskan är en stor framgång. Det är där vi är som klubb. Vi är fortfarande väldigt små sett till de vi tävlar mot. Kan vi göra det så ska vi vara jättenöjda och kan vi göra det utan kval så är det superbra gjort, säger Jakob Karlsson.

De två senaste säsongerna har avslutats på bästa tänkbara sätt under dramatiska former.

– Det har varit två år nu där det blir lite mer extas. Det har varit avgörande matcher som har varit minnesvärda, både för oss spelare och för publiken. Det är klart att vi vill ha lite mindre dramatik om vi får önska, men när det har blivit som det har blivit har det blivit jackpot när vi lyckas vinna. Viktigt för klubben är att öka publiksnittet och öka intäkter överallt för att ha mer pengar att lägga på truppen på sikt. Det kommer behövas om Vimmerby ska vara kvar i allsvenskan över tid.

"Nöjda om vi kan undvika kval"

Vimmerby Hockey befinner sig alltjämt i ett etableringsstadie i Hockeyallsvenskan.

– Ja, så är det fortfarande. Man kan tycka att Troja-Ljungby är nykomlingar, men den klubben är ändå kanske dubbelt så stor som vår klubb när det gäller pengar och arena. Sedan är det ingen ursäkt för att inte vinna matcher utan vi tror på vårt och ska göra allt vi kan för att prestera och ta så mycket poäng som möjligt. Vi ska verkligen vara nöjda om vi kan undvika kval och säkra nytt kontrakt, säger Karlsson.

Det har skett stora förändringar i Vimmerbys trupp till årets säsong. Jakob Karlsson konstaterar att det är ont om allsvensk rutin i truppen.

– Jag tror att vi är insiktsfulla i var vi är som klubb, vilka spelare vi får till oss och var vi är i hierarkin. Jämfört med de andra lagen har vi väldigt få allsvenska matcher under bältet. Tittar man på spelartruppen vi har så är det många spelare som är helt nya i serien och som det kommer vara en inkörningsperiod för. Det vi har gjort bra i många år är att vi har fått spelare att utvecklas, att de har lämnat säsongerna som andra spelare än vad de kom in i säsongerna med. Det är det absolut viktigaste för oss i år också.

"Måste hitta andra verktyg"

Jakob Karlsson hade inför förra säsongen hockeyallsvensk rutin från Södertälje, Pantern och Oskarshamn och fick efter sju säsonger i Hockeyettan med Vimmerby äntligen spela i Hockeyallsvenskan med moderklubben i fjol. Han plockar med sig nyttiga erfarenheter från nykomlingssäsongen.

– Jag lärde mig ganska mycket förra året med att allsvenskan verkligen är ett maraton och att det är tufft att spela 52 matcher. Vi måste klara oss i 52 omgångar och det handlar om att orka och hela tiden ha motivation. Vi måste vara bättre på att tävla än de andra lagen. Har du kanske lite sämre spelare är det klart att du måste hitta andra verktyg med att kämpa mer och spela mer uppoffrande. Det måste vi orka göra varje vecka och det är en viktig roll för mig att belysa det för spelarna. Är vi inte 100 procent kommer vi inte ta poäng. Vi måste vara inställda på att jobba hårdare och spela mer uppoffrande än vad de andra lagen gör.

Nu på fredag drar årets säsong igång och Vimmerby inleder med hemmamatch mot IF Troja-Ljungby.

– Det känns som en fantastisk start. Hockeyintresset i Vimmerby ökade väldigt mycket under förra säsongen och många fick upp ögonen för hockeyn. Det var många som kom fram och sa att de aldrig hade kollat på hockey innan och att de nu kollade på i stort sett varje match och tyckte att det var roligt att följa oss. Vi hoppas att det har suttit i över sommaren och att många kommer och stöttar oss på fredag.

Vimmerbysonen Eric Karlsson har tagits in som ny huvudtränare och implementerat ett nytt spel.

– Vi har satt ett ganska tydligt, nytt spel som jag tycker att vi följer. Det blir spännande att se vad det resulterar i. Det känns överlag som att det är lite mer lugn i klubben, att det är mer inarbetat och att det har kommit in en ny styrelse som betyder mycket.

På plats på upptakten

Jakob Karlsson representerade Vimmerby Hockey med tränaren Eric Karlsson och sportchefen Pelle Johansson på måndagens upptaktsträff i Stockholm.

– Man kan tycka att det inte händer så mycket, men jag kanske har gjort tio intervjuer och det är väl klart att det skapar uppmärksamhet till serien. Jag tänker ändå att det är värdefullt eftersom det är bra för reportrar att få en bra kontaktyta till alla klubbar.

Vad får du för frågor och vad är det för snack om Vimmerby?

– Det är väl mest frågor om vad man tycker om serien, korta frågor om vilket lag som går upp och vem som snackar mest och vad man har för förväntningar på säsongen.