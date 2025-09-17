Caderoth om nya, tunga VH: "Vi är jobbiga att möta"

Med sina 195 centimeter och 100 kilo bidrar nyförvärvet Arvid Caderoth till VH:s förvandling när det gäller storlek och tyngd i truppen. Foto: Rickard Johnston

Förra året hade Vimmerby Hockey näst lättast trupp i serien. I år är den istället näst tyngst och snittvikten har ökat med drygt tre kilo. – Det är absolut en fördel. När vi sätter in vår forecheck och spelar fysiskt så är vi riktigt jobbiga att möta, säger Arvid Caderoth som själv mäter 195 centimeter och väger 100 kilo.

Arvid Caderoth är ett av Vimmerby Hockeys mest spännande nyförvärv.

Den storvuxne centern har visat hög klass under försäsongen och bildat en vass kedja tillsammans med Filip Fornåå Svensson och Colson Gengenbach.

– Det känns bra och jag tycker att vi har hittat bra kemi i vår kedja, säger Caderoth strax efter genomförd träning bara dagar inför premiären.

Hur är känslan inför mötet med Troja-Ljungby?

– Det ska bli väldigt kul. Många är laddade och taggade och det är bra stämning i truppen.

"Kommer vara tunga att möta"

Vimmerby Hockeys lagbygge ser annorlunda ut i år.

Från att ha haft en av seriens lättaste trupper är det tvärtom den här säsongen. Snittvikten har gått upp från 84 kilo till drygt 87 kilo och bara Västerås har en högre siffra i Hockeyallsvenskan.

– Vi kommer att vara tunga att möta. Det vet man själv när man tränar och blir tacklad av tunga spelare. Jag tror absolut att det är en fördel och hjälper oss. När vi spelar försvarsspel kommer vi ha lättare att sätta stopp i spelet, säger Arvid Caderoth.

Både han och kedjekamraten Filip Fornåå Svensson kommer in med storlek och tyngd i det offensiva spelet.

Filip har sagt att det är omöjligt att ta pucken från dig. Stämmer det?

– Haha. Nej, jag skulle säga att det är tvärtom. Det är svårare att ta pucken från Filip. Nej, men vi tävlar bra ihop så det är bara kul. Vi ser fram emot premiären.