KRÖNIKA: De blir inte av med oss – och nästa år kan vi vara ännu fler

Ett småländskt lag åkte ur. Men då gick ett annat upp i stället. Så lätt blir nämligen inte resten av landet av med oss, utan faktum är i stället att Hockeyallsvenskan nästa säsong faktiskt till hälften skulle kunna utgöras av småländska lag. Men vi tar den här säsongen först, som inleds i kväll – för Vimmerbys del med ett derby mot nykomlingen Troja-Ljungby och för KHC med bortamatch mot tippade bottenlaget Almtuna. Nu kör vi!

1979. Jag var tio år gammal. Förutom ”Ronniearna”, Pettersson (som så tragiskt gick bort året innan) och Hellström, hade jag under min uppväxt inga idoler som jag kände starkare för än de där stora och tuffa 15-åringarna som man kunde se på tv:n under en eller ett par helger varje vinter.

”Småland är vårat lag, ingen kan slå vårt småländska lag…”

På läktarna i Nobelhallen i Karlskoga satt föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon och flickvänner och sjöng. Och mina idoler vann TV-pucken det året.

Redan då var Småland ett av de ledande distrikten inom ishockeyn. I dag är vi i en egen liga.

2024 vann Småland TV-pucken igen och i de två högsta ligorna var sju av 28 lag småländska, 25 procent alltså; HV71, Växjö Lakers, IK Oskarshamn, Kalmar HC, Nybro Vikings, Tingsryds AIF och Vimmerby Hockey.

Samma sak den här säsongen, då Troja-Ljungby har ersatt nedflyttade Tingsryd, så det blir precis så där härligt derbytätt även i vinter.

***

Efter en lika frustrerande lång försäsong som vanligt, kör Hockeyallsvenskan äntligen i gång i kväll. Vi ska se säsongen ur det småländska perspektivet alldeles strax, men vi stannar till i toppstriden först – för där tror jag tyvärr inte att något av Smålandslagen kommer hänga till.

Brynäs var ju storfavorit att ta steget upp för två säsonger sedan, och gjorde det också. Men frågan är om inte Modo är ännu större favorit i år? Man har fått behålla flera bärande spelare och snodde dessutom åt sig forwardsstjärnorna Gerry Fitzgerald och Tyler Kelleher från AIK och Djurgården. Sympatiske Mattias Karlin har redan i dag en trupp som på papperet skulle klara sig okej i SHL.

Jag ser egentligen bara två lag som skulle kunna vara i närheten av att utmana; Emil Georgssons snygga veteranbygge i Södertälje och som vanligt framtunga Björklöven.

***

Av våra småländska lag är Kalmar HC mest spännande. Förutom att de har seriens skönaste tränare (kompetente Viktor Tuurala) och seriens smartaste sportchef (Daniel Stolt) förfogar de också över en imponerande stark trupp – ännu starkare än under fjolårets succésäsong.

Det har varit kaos på backsidan under försäsongen, med skador på toppbackar och en stjärnvärvning (Clay Hanus) som redan har lämnat, men det ironiska är att detta på sikt sannolikt kommer göra Kalmars backsida ännu bättre. För att täcka upp för skadorna började Danne Stolt med att dunka in en snabbvärvning av tungt SHL-meriterade Samuel Jonsson från JYP i finska högstaligan. Dessutom har han korttidskontrakterat tidigare Karlskogabacken Wilhelm Westlund och lånat in en lovande pjäs från Malmö. Så förstå hur backsidan kan komma att se ut sedan när skadade Carl-Johan Lerby och Henrik Nilsson är tillbaka igen.

Den offensiva bredden och spetsen behöver vi knappt nämna, och att man fick behålla A.J. Vanderbeck känns smått osannolikt. Det ska också bli intressant att följa nyförvärven från Vimmerby, George Diaco och Eddie Levin, som vräkte in poäng i fjol. Hur hanterar de att kanske hamna längre ner i hierarkin och få lite mindre speltid?

***

Vimmerby då? Många tunga tapp som väntat, men sportchef Pelle Johansson har gjort det bra. På papperet ser laget klart vassare ut än vad det gjorde vid samma tidpunkt förra året. Den tänkta toppkedjan har komponerats och hållits intakt under hela försäsongen, och bakom den ser det bredare ut i år. Dock gäller det att man får träff på flera av de backvärvningar man har gjort – det handlar om flera oprövade kort, och det är väl där man kan oroas lite. Målvaktsduon Eltonius och Christoffersson får också en viktig roll.

Det pratas mycket om ”det svåra andra året”. Riktigt vad det är som är så svårt med just det andra året, vet jag inte. För Vimmerbys del tror jag att den förra säsongen var den mest kritiska. Det kändes som att den sportsliga biten låg långt före den organisatoriska, och till i år har man fått massor med ovärderlig erfarenhet från premiärsäsongen i HA. Man har även en ny, handlingskraftig och stark styrelse. Just detta tillsammans tror jag gör att VH kommer fixa nytt kontrakt ännu en gång, och kan bygga vidare mot att på sikt bli den stabila allsvenska förening man har som målsättning.

***

Vad ska vi tro om de övriga tre Smålandslagen? Ja, det är svårtippat.

Om vi börjar med Vimmerbys motståndare i kväll, IF Troja-Ljungby, så har de fått behålla fjolårets stomme, värvat smart och jag tycker även att de har sett ganska bra ut på försäsongen. Visst kommer de, tillsammans med Vimmerby, Östersund och Almtuna, tillhöra de fyras gäng i botten, men jag tycker nykomlingen har kvaliteter som kommer räcka för att hålla sig kvar.

IK Oskarshamn och Nybro kan bli lite vad som – oerhört svårt att sia om dem. I IKO vimlar det ju av spännande spelare, men tiden då man är med och utmanar i den absoluta toppen är förbi. Det känns som att Oskarshamn nu lever med helt andra förutsättningar och i en annan kostym, som sannolikt kommer räcka till en plats i mitten någonstans.

Det gäller även Nybro – inte minst sedan larmet kom för någon månad sedan om att klubben måste få in tre miljoner extra innan säsongens slut för att undvika ekonomisk kollaps och inte äventyra hela föreningens existens. Sportsligt och organisatoriskt är känslan att Nybro har etablerat sig på den allsvenska nivån, och med ambitiöse Hampus Sylvegård vid rodret blir det bra.

***

Mitt tips är att Almtuna får kliva ner ett pinnhål i seriesystemet efter den här säsongen. Truppen känns svagare än tidigare, ekonomin ännu mer ansträngd och intresset för klubben i Uppsala i det närmaste obefintligt. På något sätt är det dags nu.

Om detta slår in så är frågan hur många Smålandslag vi får se i Hockeyallsvenskan nästa säsong? Det skulle mycket väl kunna bli hälften av de 14 lagen. För efter att ha följt det som hittills har erbjudits den här säsongen är det inte alls otänkbart att både HV71 och Tingsryds AIF också kommer att finnas där då. Eller varför inte Tranås AIF, som håller på att bygga något riktigt intressant i Hockeyettan?

För övrigt så:

…ryktas det om att den 28-årige offensive kanadensiske backen Gabriel Chicoine, med starka säsonger i ECHL och nu senast i slovakiska ligan, ska var på ingång till Kalmar HC. Apropå stark backsida, alltså.

…känns det som att Mikael Holmqvist och hans Östersund har en jäkla press på sig i år. Fjolårssäsongen var en katastrof sett till de förväntningar som hade byggts upp. Laget klarade sig på målskillnad (fem mål bättre än Vimmerby) från negativt kvalspel, och på papperet ser säsongens trupp svagare ut.

…tycker jag att några av ligans allra mest spännande unga, svenska spelare finns i Smålandsklubbarna. Puckskicklige Nybrobacken Hugo Gabrielsson, med ett förflutet i bland annat Västervik, är en personlig favorit som var lysande förra säsongen. Håll också ögonen på IK Oskarshamns forwardsduo Herman Träff och Viggo Nordlund – där finns det kvaliteter som sticker ut.

…tippas Almtuna och Vimmerby i botten av samtliga spelbolag som jag har sett odds från. En satsad tusenlapp på VH ger hos de flesta bolagen drygt en halv miljon kronor tillbaka om de vinner serien. Betydligt mer tror oddssättarna på KHC som seriesegrare, där de flesta bolagen ligger runt 16 gånger pengarna tillbaka.

…ser kvällens premiäromgång ut så här: AIK-Västerås, Almtuna-Kalmar, Modo-Östersund, Mora-Björklöven, Nybro-Oskarshamn, Södertälje-Karlskoga, Vimmerby-Troja-Ljungby.

…vet jag inte vad jag ska tro om kvällens matcher. Men Almtuna och Troja är lag som både Kalmar och Vimmerby kan slå. Speciellt för Vimmerbys del är den här typen av matcher extra viktiga. Om man ska hänga kvar även efter denna säsong, så är det just lag som Troja, Almtuna och Östersund man måste ha plusstatistik på när 52 omgångar summeras.

...verkar det bli välfyllt på läktarna i isladan i Vimmerby i kväll. På fredagsförmiddagen var närmare 1 400 biljetter sålda i förköp, där både sittplats och bortastå är slutsålda. 200 Trojafans räknar man med åker till Vimmerby. Kul!