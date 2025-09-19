Premiärlagen är ute – så ställer VH och Troja upp

Anton Carlsson spelar tillsammans med Jakob Karlsson och Johan Mörnsjö.
Foto: Arkivbild
Vimmerbys lag:
Målvakt: Pontus Eltonius (Robin Christoffersson)
Förstafemma: Nick Bochen, Arvid Hurtig – Filip Fornåå Svensson, Arvid Caderoth, Colson Gengenbach
Andrafemma: Alex Murray, William Alftberg – Anton Carlsson, Jakob Karlsson, Johan Mörnsjö
Tredjefemma: Isak Hansen, Gustaf Malmkvist – Emil Ekholm, Marcus Limpar Lantz, Kevin Wennström
Fjärdefemma: Alfred Hjälm – Adam Petersson, Isac Andersson, Elliot Ekefjärd
Extraspelare: Martin Pärna
Det här innebär att Filip Persson inte är ombytt på backsidan.
Trojas lag:
Målvakt: Jonatan Ståhlberg (Vilgot Holm)
Förstafemma: Zachary Wytinck, Dennis Fröland – Albin Nilsson, Allan Mcshane, Giordano Finoro
Andrafemma: Adam Arvedson, Tom Hedberg – Linus Skager, Jonathan Wikström, Filip Lennström
Tredjefemma: Calle Ehrnberg, Calle Wäng – Filip Forsmark, Axel Wemmenborn, Brady Risk
Fjärdefemma: Carl Ernstig – Max Wahlgren, Lucas Käkelä, Carl-Henrik Edwardsson
Extraspelare: Joel Wahlgren