19 september 2025
Premiärlagen är ute – så ställer VH och Troja upp

Anton Carlsson spelar tillsammans med Jakob Karlsson och Johan Mörnsjö. Foto: Arkivbild

ISHOCKEY 19 september 2025 18.19

Mindre än en timme återstår innan pucken släpps för premiären i Hockeyallsvenskan. Nu är de officiella laguppställningarna ute. 

Vimmerbys lag:

Målvakt: Pontus Eltonius (Robin Christoffersson)

Förstafemma: Nick Bochen, Arvid Hurtig – Filip Fornåå Svensson, Arvid Caderoth, Colson Gengenbach

Andrafemma: Alex Murray, William Alftberg – Anton Carlsson, Jakob Karlsson, Johan Mörnsjö

Tredjefemma: Isak Hansen, Gustaf Malmkvist – Emil Ekholm, Marcus Limpar Lantz, Kevin Wennström

Fjärdefemma: Alfred Hjälm – Adam Petersson, Isac Andersson, Elliot Ekefjärd

Extraspelare: Martin Pärna

Det här innebär att Filip Persson inte är ombytt på backsidan.

Trojas lag:

Målvakt: Jonatan Ståhlberg (Vilgot Holm)

Förstafemma: Zachary Wytinck, Dennis Fröland – Albin Nilsson, Allan Mcshane, Giordano Finoro

Andrafemma: Adam Arvedson, Tom Hedberg – Linus Skager, Jonathan Wikström, Filip Lennström

Tredjefemma: Calle Ehrnberg, Calle Wäng – Filip Forsmark, Axel Wemmenborn, Brady Risk

Fjärdefemma: Carl Ernstig – Max Wahlgren, Lucas Käkelä, Carl-Henrik Edwardsson

Extraspelare: Joel Wahlgren

