Karlsson besviken: "Kanske ett känslostyrt uttalande"

Förra året inledde Vimmerby Hockey med en straffseger mot Nybro Vikings. I år slutade premiären med att gästerna Troja-Ljungby fick jubla över två poäng. – När det ser ut som det gör är det klart att vi vill ha extrapoängen, säger tränaren Eric Karlsson.

Vimmerby Hockey brukar komma ut hårt på hemmais i öppningsperioden. Gissningsvis var det taktiken även vid fredagens hemmapremiär mot nykomlingen Troja-Ljungby.

Det var inte alls vad publiken i Tigerkulan fick se i första perioden.

– Troja är lite bättre än oss i första. Jag vet inte om vi var tagna av stundens allvar när vi kommer ut. Vi växer in lite i det andra, men det är fortfarande hafsigt då. I tredje tar vi över och det kanske är ett känslostyrt uttalande, men jag tycker inte att Troja har någon målchans. Vi har bra tryck och självklart får vi hjälp av två utvisningar där, men de kommer av att vi jobbat ned dem.

Det var mållöst när 40 minuter av Vimmerbys hockeyallsvenska säsong var spelad. I upptakten av den tredje kom Trojas ledningsmål.

– Målet de gör är två pucktapp. Så är hockeyn. Man får kapitalisera på motståndarnas misstag och vi behöver bli bättre i spelet med puck.

Spelet med puck svagt

Just spelet med puck var en akilleshäl den här fredagskvällen, ansåg Eric Karlsson.

– Jag gillar arbetsinsatsen och hjärtat vi spelar med. Jag är inte det minsta besviken på inställningen eller kriget för varandra. Det är spelet med puck som är väldigt svagt. Vi är långt ifrån där vi behöver vara.

Vad är det som brister där?

– Vi spelar ett spel med hög fart och vill flytta den till ytor. Vi har möjligheten att spela tejp till tejp ibland, men när vi försöker göra det har vi för låg kvalitet där. Vi får jaga puck och då blir det jobbigt. Jag vet inte om vi var tagna av stundens allvar eller att det var högt tempo, men vi behöver bli bättre där.

Första fick mycket istid

Vimmerby låg på för ett kvitteringsmål och hittade det genom Filip Fornåå Svensson i numerärt överläge med knappt fem minuter kvar. Det var VH:s fjärde möjlighet i spelformen.

– Vårt första PP är ganska svagt, men jag tycker att de sista tre är mycket bra. Vi har ramträff, öppna mål och jättebra chanser. Vi kunde ha hängt någon mer och får ju ett bortdömt där med Anton (Carlsson, reds.anm). Jag har inte kollat på den i efterhand, men det är vad det är.

Du ger förstafemman väldigt mycket speltid, men känslan var att de hade ganska svårt att skapa chanser fem mot fem?

– Jag tycker inte att Caderoths (Arvid) lina har sina bästa matcher. Arbetsinsatsen gillar jag, men det är lite kvaliteten där. Jakobs (Karlsson) lina skapar mer och Anton är bra och Jakob med för den delen. Hela den trion (Johan Mörnsjö inkluderad, reds.anm) gör det bra.

"Då vill man ha extrapoängen"

Annars ansåg Eric Karlsson att Arvid Hurtig, som fick mycket istid, gjorde en bra insats samt Elliot Ekefjärd.

– Han är jobbig att möta, tacklar och försöker bryta in.

I förlängningen radade Vimmerby upp målchanser för att säkra två poäng och en premiärseger. I stället kunde Troja avgöra och stoppa ned två poäng i bussen.

– Det blir tungt, framför allt när det ser ut som det gör. Vi har två frilägen och en tvåetta. Då vill man ha extrapoängen.

Vimmerbys tränare ser ändå ljusglimtar att bygga vidare på.

– Definitivt. Jag älskar den här gruppen och sa innan att oavsett hur det slutar, så kommer jag hit på måndag för att fortsätta resan. Jag tror hårt på grabbarna och de visar stort hjärta. Det är spelet med puck vi kan jobba på och det är lättare att jobba med det än med hjärtat och inställningen om den inte finns.