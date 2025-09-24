24 september 2025
VIDEO: Seger mot moderklubben och första fullträffen i nya laget

Eddie Levins första mål i Kalmar HC-tröjan kom – mot moderklubben Vimmerby Hockey – i powerplay och betydde 4–1 i upptakten av tredje perioden. Foto: Ossian Mathiasson

VIDEO: Seger mot moderklubben och första fullträffen i nya laget

ISHOCKEY 24 september 2025 22.01

Eddie Levin spelar numera i Kalmar HC efter att ha varit sanslöst viktig för Vimmerby Hockey i flera års tid. Han var ofin nog att göra sitt första mål i KHC-tröjan med ett tjusigt mål i powerplay mot sin moderklubb på onsdagskvällen. 

Kalmar HC skakade av sig premiärförlusten mot Almtuna IS och tog revansch hemma mot Vimmerby HC på onsdagskvällen. KHC var i ledning med 3–1 efter första perioden, sattes under press i mittperioden och defilerade hem en klar 6–1-seger i slutperioden. 

Precis i början av tredje perioden prickade Eddie Levin in 4–1 med ett skott i bortre krysset i powerplay. Det var hans första fullträff i KHC-tröjan. 

Här nedan kan du ta del av en videointervju med Eddie Levin om känslorna efter att ha gjort sitt första mål i nya klubben och sänkt sin moderklubb.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

