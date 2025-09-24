Öppningsakten sänkte VH: "Känns stressiga och oroliga"

Eric Karlsson var besviken över den första och tredje perioden borta mot Kalmar HC. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby Hockey visste vad som väntade. Ändå såg det inte alls ut så under den första perioden. – Vi känns stressiga och oroliga. Det ska vi inte behöva vara och det får vi lära av, säger Vimmerbytränaren Eric Karlsson.

Bortapremiären mot Kalmar HC blev inte alls vad Vimmerby Hockey önskat. Vimmerby kom ut riktigt blekt i den första akten och lät Kalmar göra lite vad de ville.

Hatstore Arena fick lyfta tre gånger om och samtliga tre gånger berodde det på egna misstag från Vimmerbys sida i försvarszon.

– Alla i den här ligan vet hur det är att komma hit och spela borta. De har förlorat sin första match, det är deras hemmapremiär och de kommer komma ut hårt. Vi agerar inte som vi vill egentligen. Vi ger dem möjligheten att få trycket på oss, konstaterar VH-tränaren Eric Karlsson.

Känslan är att Kalmar inte ens kommer ut så hårt, utan att ni ger bort initiativet och att det var håglöst, onödigt stressat och pressat?

– Vi känns stressiga och oroliga. Det ska vi inte behöva vara och det får vi lära av absolut.

Nära att kvittera

Samtidigt hittade VH en 2-1-reducering och var en Elliot Ekefjärd-träff i stolpen från en kvittering.

– Vi gör 2-1 och växer in lite i matchen, men bytet efter så lyckas vi släppa in 3-1. Jag tycker nästan att det dödar matchen redan där.

Vimmerby fann ny luft i periodpausen och det var en helt annan insats man stod för i mellanakten.

– Vi gör en jättebra andraperiod. Vi förtjänar våra powerplay och skapar jättemycket chanser. Jag har aldrig tränat ett lag som skapat så mycket bra målchanser mot Kalmar. Vi behöver utnyttja det för att göra match av det.

Annons:

Rann iväg i tredje

I stället blev perioden mållös och Kalmar satte ytterligare tre mål i den tredje perioden. Hela 6-1 vann Kalmar med till slut.

– Vi får absolut inte tappa matchen som vi gör i sista. Det rinner iväg lite. Det är ett jättefrustrerande resultat, en ojämn prestation tycker jag och man blir hårt straffad i den här ligan när man inte är skarp nog. Det är frustrerande och tråkigt.

Redan i omgång tre väntar nu en viktig match mot ett annat nederlagstippat lag i form av Almtuna IS, som överraskande inlett med sex poäng på två matcher.

– Man kan låta allt ställas på sin spets, men vi är i vår process och på vår resa. Vi är inte nöjda med prestationen eller resultatet i dag. Det finns delar vi tycker är bra, men det är små saker vi gör som inte är tillräckligt bra och det straffar sig. Vi får lära oss av det och ladda om.