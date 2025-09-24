Christoffersson spelade match i väntans tider: "Inga konstigheter"

Robin Christoffersson ska bli pappa inom kort. Han spelade matchen mot Kalmar HC och tog egen bil ner till Kalmar tillsammans med frun Lovisa. "Vi var ganska lugna med att ingenting skulle hända", säger han efter 1–6-förlusten. Foto: Ossian Mathiasson

Robin Christoffersson ska inom kort bli pappa och går i väntans tider med frun Lovisa. När Vimmerby Hockey föll stort mot Kalmar HC tog han plats mellan stolparna.

Pontus Eltonius vaktade målburen i Vimmerby Hockeys seriepremiär hemma mot IF Troja-Ljungby.

Till andra matchen borta mot Kalmar HC valde Vimmerbys lagledning att göra ett skifte och ge Robin Christoffersson förtroendet mellan stolparna. Värt att notera är att leksingen ska bli pappa inom kort. Robins fru Lovisa går just nu runt och bär på parets första barn som har beräknad födsel i morgon (torsdag).

– Lovisa har varit med hit och kollat matchen och hittills inte haft några känningar hittills. Vi var ganska lugna med att ingenting skulle hända, men vi har för säkerhets skull tagit egen bil hit och det var absolut inga konstigheter. För mig var det samma förberedelser som inför vilken match som helst och det kändes bra, säger Robin Christoffersson.

Med tanke på den rådande situationen har Vimmerby tagit in Claes Endre, målvakten som inte erbjöds nytt kontrakt till årets säsong.

– Han är med och kan hoppa in om det skulle vara så att det händer något och att jag behöver sticka iväg. Blir det en lång bortamatch och barnet inte har kommit kan det bli att jag stannar hemma.

På fredag spelar Vimmerby hemmamatch mot Almtuna IS som har inlett seriespelet med två raka segrar.

– Då är absolut tanken att jag ska vara med om det inte har hänt någonting. Vi får se hur det blir mot Västerås och Modo som vi möter borta nästa vecka.

"Siffrorna springer iväg lite"

För att återvända till hockeyn hade Vimmerby en dyster kväll i Kalmar. Det blev förlust med 1–6 efter att Vimmerby svarat för två svaga perioder, period ett och tre, och tävlat på ett bra sätt i mittperioden.

– En tuff match. Jag tycker att siffrorna springer iväg lite. Vi gör det ändå helt okej i början av matchen och vet om att de kommer gå hårt. Vi hänger inte riktigt med, men vi hänger ändå med upp till 2–1. Sedan är de snabba med att hänga 3–1 och då känns det som att det blir proppen ur. Det känns inte som att vi är med riktigt. Vi känns lite trötta.

Känslan från sidan är att ni är bleka och virriga, tappar ytor och räknar fel i egen zon i första perioden?

– Jag håller med. Det känns som att det blir lite bussben. Vi är inte helt påslagna och det känns fortfarande som att vi spänner oss lite. Jag tycker att vi har gjort det i tidigare matcher också. Vi är ett jäkligt bra när vi slappnar av och spelar stort, men nu känns det som att vi håller lite hårt i klubban och ibland glömmer bort våra uppgifter.

Tävlingsnivån är på en helt annan nivå i period två?

– Exakt så är det. Första perioden är lite för dålig och vi vet att de kommer gå hårt och det gör att vi inte hänger med. Vi kommer ut starkt i andra och det håller vi. Sedan är känslan att vi inte hänger med i tredje perioden. Det är för låga dalar under matchen.

"Vinner matchen framför mål"

Kalmar tog en rättvis seger, enligt Christoffersson.

– Jag tycker att Kalmar gör det jäkligt bra och vinner matchen framför mål. De är bra framför mål med att skymma, få klubbor på puckar och vara heta på returer. Där har vi det bra mycket tuffare i dag än vad de har det.

Tidigare lagkamraterna Eddie Levin och George Diaco gjorde varsitt mål på Christoffersson. Diaco fram till 3–1 i slutet av första och Levin fram till 4–1 i början på tredje.

– Det är tråkigt. Diaco har ett bra avslut och det är det av Eddie också, men den ska inte få gå in där i powerplay. De gör det bra, absolut.