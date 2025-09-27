Svidande nederlag efter missade chanser: "Frustrerande att förlora"

– Superfrustrerande att förlora när vi gör en så bra match, säger tränaren Eric Karlsson efter förlängningsförlusten med 2–3.

Vimmerby Hockey var på jakt efter säsongens första seger hemma mot Almtuna IS. Med hand på hjärtat borde Vimmerby ha vunnit matchen sett till hur det såg ut på isen. Vimmerby förde spelet och skapade flest och bäst chanser i samtliga tre perioder.

Det var utan tvekan effektiviteten i de avgörande lägena som Vimmerby förlorade kvällens match på. Laget misslyckades med att få utdelning i fem numerära överlägen och hittade inte sättet att överlista Herman Liv mer än två gånger.

När Almtuna fick chansen i powerplay i slutminuterna kom kallduschen i form av en 2–2-kvittering. Almtuna tog även hand om bonuspoängen efter ett nytt powerplay-mål.

"Grymt stolt över killarna"

Vimmerbys tränare Eric Karlsson var missnöjd med utgången i matchen och nöjd med vad spelarna åstadkom ute på isen.

– Såklart en jättetuff förlust. Det är frustrerande men jag är samtidigt grymt stolt över killarna och deras insats. Jag tycker att vi gör en sjukt bra match, säger Eric Karlsson.

Vad är det för bitar som du tycker är bra i ert spel?

– Jag tycker att vi kontrollerar matchen fullständigt med och utan puck. Vi jobbar ner dem i vår forecheck, håller dem hela tiden på utsidan och vårt spel med pucken är lite bättre. Inför sista perioden pratar vi om att vi går ut och spelar för att vinna, vara starka på pucken, bygga långa anfall och inte förlora åkduellerna hem. Killarna följer exakt det vi har sagt. De får ett powerplay i slutet och gör 2–2. Hockey är frustrerande på det sättet. Det är bara en liten touch och så är det lika, säger Eric Karlsson.

Vimmerby fick inte till målskyttet trots många klara målchanser.

– I dag tycker jag att vi har ganska många klara målchanser och har ganska många powerplay där vi faktiskt skapar ganska mycket och spelar bra. Det är frustrerande att inte kunna ta på någonting som är dåligt. Jag tycker att tredje perioden är fantastisk och de har inte en målchans fram till 2–2.

Efter att ha spenderat mycket tid i offensiv zon stack Almtuna upp i slutet av tredje perioden och fick trycket som ledde fram till utvisningen och 2–2-målet.

– Det blir ganska naturligt. De har ingenting att förlora och går för det. Det är klart att de får lite tag om matchen sista sex-sju minuterna och gör ett snyggt powerplay-mål. I spel fem mot fem har de inte en målchans. Det är frustrerande med hockeyn och charmen med hockeyn.

"Frustrerande att förlora"

Många delar är bra och det kommer Eric Karlsson ta med sig till måndagens bortamatch mot Västerås IK.

– Jag vill betona att jag tycker att vi gör en jättebra match och jag är stolt över killarna. Jag lider med dem i dag. De förtjänade segern. Det har funnits mycket att ta med sig från alla matcher. I dag tycker jag att vi visar oss från en jäkligt bra sida och många spelare steppar upp.

Kedjan med Marcus Limpar Lantz, Emil Ekholm och Kevin Wennström tog för sig i afton.

– De var jättebra och drev det på ett jättebra sätt. Jag är stolt över killarna och tycker att de chippar in. Det är frustrerande att förlora. Jag tycker att vi gör mycket bra saker som vi kan ta med oss och bygga vidare på. Det är klart att man vill få lön för mödan.