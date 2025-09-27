Sänkta huvuden i VH-lägret: "Våra tre poäng det där"

Marcus Limpar Lantz svarade för en bra insats hemma mot Almtuna, men det hjälpte bara laget till en poäng. Foto: Ossian Mathiasson

Marcus Limpar Lantz visade sig från sin bästa sida för hemmapubliken i Hockeyallsvenskans tredje omgång. Ändå föll han och Vimmerby hemma mot Almtuna. – Det är jävligt surt. Det var våra tre poäng det där, suckar han.

Nyförvärvet från Hudiksvall har varit ganska anonym i matcherna mot Troja-Ljungby och Kalmar. Mot Almtuna klev Marcus Limpar Lantz verkligen fram och var en av hemmalagets bästa spelare. Finurlig i fem mot fyra, uppoffrande i fyra mot fem och även förtjänstfull i fem mot fem.

– Jag kommer in i det mer och mer. Det är en ny liga för mig och det är roligt. Det är bara att köra på och det är roligt att man får så mycket speltid, säger han efteråt.

Mycket andra positiva känslor hade han förstås inte efter att det bara blivit en poäng mot Almtuna.

– Det är jävligt surt. Det var våra tre poäng det där, men de får dit två PP-puckar tyvärr.

Blir det en klassisk effekt när ni inte får in 3-1-målet?

– Exakt så blir det. Vi gör en bra match tycker jag och får utdelning på vår forecheck, men vi hade behövt få in trean där.

Smyger det sig in någon oro när det bara står 2-1 mot slutet?

– Nej, det skulle jag inte säga. Det kanske blir lite mer avvaktande kanske, men det ska det inte bli. Vi ska försöka spela vårt spel där.

"Bara att fortsätta köra"

Vimmerby hade på ett bra sätt dödat flera boxplay innan 2-2-pucken kom med bara drygt två minuter kvar att spela.

– Klart det är tufft att det blir så, men vi gör det bra i boxplay innan dess. Något läge blir det alltid i boxen även om man gör det bra.

Limpar Lantz var själv en av alla spelare som hade finfint läge för att i princip stänga matchen tidigare.

– Det var ett bra pass från "Jagge" (Jakob Karlsson) där och jag försöker sprätta upp den, men den tar på målvaktens skridsko. Det var riktigt surt.

Hans Vimmerby har nu bara två poäng från de inledande hemmamatcherna med tippade bottenkonkurrenterna Troja och Almtuna.

– Det är inte den starten man ville ha, men det är en lång säsong. Det är 49 matcher kvar och det är bara att fortsätta köra, följa strukturen och träna på.