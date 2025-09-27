Kalmar gasar vidare – AHL-back uppges vara klar

Wilhelm Westlund är en av de backar Kalmar tagit in sedan säsongsstarten. Foto: Bildbyrån

Kalmar HC fortsätter värva för att komma ur sin backkris. Kanadensare Scott Walford uppges vara klar för KHC enligt Hockeynews.

Walford har tillhört Tampa Bays organisation och spelat i ECHL under den senaste säsongen. Enligt Hockeynews är han alltså klar för spel i Kalmar framöver.

Sportchefen Daniel Stolt har varit väldigt aktiv sedan Kalmar fått Henrik Nilsson och Carl-Johan Lerby skadade under försäsongen. Tilltänkte spetsen Clay Hanus valde dessutom att bryta sitt kontrakt. Sedan dess har Kalmar plockat in Samuel Jonsson, Wilhelm Westlund och Felix Carell.

Walford ska vara defensivt präglad och har 53 matcher i AHL i ryggsäcken.