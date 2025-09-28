28 september 2025
VH OCH KANADENSISK BACK GÅR SKILDA VÄGAR

Vimmerby Hockey och backen Alex Murray går skilda vägar efter tre spelade matcher. Foto: Ossian Mathiasson

ISHOCKEY 28 september 2025 12.15

Vimmerby Hockey har inlett seriespelet med tre förluster. Nu meddelar klubben att de går skilda vägar med transatlantiske backen Alex Murray. 

Vimmerby Hockey skriver i ett inlägg på sociala medier att klubben och Alex Murray i samförstånd valt att avsluta kontraktet med omedelbar verkan. 

"Vi vill rikta ett stort tack till Alex för hans tid i klubben och önskar honom all framgång i framtiden", skriver VH på sociala medier.  

Den 25-årige amerikanen Alex Murray presenterades som en offensivt skicklig back i början av maj. För Alex Murray har det inte riktigt funkat under första tiden i Vimmerby.

De senaste fyra säsongerna har backen spelat i den amerikanska collegeligan NCAA. De två senaste säsongerna har han spelat för Niagara University och producerat 30 poäng på 59 matcher.

Texten uppdateras. 

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

