VH OCH KANADENSISK BACK GÅR SKILDA VÄGAR

Vimmerby Hockey och backen Alex Murray går skilda vägar efter tre spelade matcher. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby Hockey har inlett seriespelet med tre förluster. Nu meddelar klubben att de går skilda vägar med transatlantiske backen Alex Murray.

Vimmerby Hockey skriver i ett inlägg på sociala medier att klubben och Alex Murray i samförstånd valt att avsluta kontraktet med omedelbar verkan.

"Vi vill rikta ett stort tack till Alex för hans tid i klubben och önskar honom all framgång i framtiden", skriver VH på sociala medier.

Den 25-årige amerikanen Alex Murray presenterades som en offensivt skicklig back i början av maj. För Alex Murray har det inte riktigt funkat under första tiden i Vimmerby.

De senaste fyra säsongerna har backen spelat i den amerikanska collegeligan NCAA. De två senaste säsongerna har han spelat för Niagara University och producerat 30 poäng på 59 matcher.

Texten uppdateras.