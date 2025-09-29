VH-tränaren möter sin gamla klubb: "Klart det blir speciellt"

Förra säsongen var Eric Karlsson huvudtränare i Västerås. I kväll står han i andra sidan båset som tränare för Vimmerby Hockey. Foto: Bildbyrån

Som Västerås-tränare vann Eric Karlsson alla fyra matcher mot Vimmerby Hockey förra säsongen. I kväll är han tillbaka i ABB Arena i Västerås – som motståndare. – Klart att det blir speciellt. Större delen av truppen är kvar och även en del folk i ledarstaben och runt omkring, säger VH-tränaren.

Ett tidigt bottenmöte i Hockeyallsvenskan väntar. Jumbon Västerås på noll poäng efter tre raka förluster mot nästjumbon Vimmerby Hockey på två poäng.

– Jag har sett alla deras matcher och det har varit små marginaler. De hade lika gärna kunnat ha två segrar men har varit lite för ineffektiva vilket även statistiken visar, säger Eric Karlsson.

"Skapar mer för varje match"

Förra säsongen var Västerås något av en mardrömsmotståndare för VH.

Fyra matcher innebar lika många förluster – då med Eric Karlsson som huvudtränare i Västerås.

– Det var nog mer tillfälligheter än något annat. Någon match tycker jag att VH förtjänade att vinna men hemma kontrollerade vi matcherna rätt väl.

Vad vet du om Västerås?

– Rent spelarmässigt har jag såklart bra koll. Sen vet jag att de precis som vi är inne i en förändringsprocess och att det nya ledarteamet vill sätta sin prägel, men sådant tar tid. Västerås vill vara ett hårt arbetande lag och har fått in lite storlek och rutin på backsidan.

Vimmerby Hockey var på väg mot säsongens första seger mot Almtuna senast, men förlorade i förlängning efter en sen kvittering under ordinarie tid.

– Vi gjorde en väldigt bra prestation men fick inte utfallet som vi vare sig önskade eller förtjänade. Men vi behöver tro på våra saker och bygga vidare.

Upplever du att spelet går åt rätt håll?

– Definitivt. Vi skapar fler chanser för varje match och hittar bättre vägar in på kassen. Rörelsemönstret sitter mer och mer och vi är på väg någonstans även där.

Förtroende för förstakedjan

Förstaformationen med Arvid Caderoth, Filip Fornåå Svensson och Colson Gengenbach levererade under försäsongen men har precis som hela Vimmerby Hockey haft en tung start på säsongen. Caderoth själv står på noll poäng efter tre omgångar.

Finns tankar på att flytta runt i formationerna?

– Jag har fullt förtroende för dem. De sliter hårt varje dag och ger sig själva möjligheter. Sen har de inte haft den bästa utdelningen än så länge men jag gillar balansen vi har. Vi ledare trycker hårt på tålamod och om vi börjar slänga in handgranater i kedjorna redan nu kan det bli kontraproduktivt.

Nyheten om att backen Alex Murray lämnar VH redan efter tre matcher kom som en överraskning. Han ersätts av Filip Persson som går in som sjundeback mot Västerås.

Kommer ni att behöva förstärka på backsidan?

– Kortsiktigt går vi på backarna vi har, men det är klart att vi blir mer skadekänsliga. I dagsläget är det inget skarpt som vi plockar in men över tid kan det behöva adderas något till truppen.

Pontus Eltonius får nytt förtroende i truppen medan Robin Christoffersson stannar hemma då familjen väntar tillökning. Claes Endre, som konkurrerade om förstaspaden tillsammans med just Christoffersson förra säsongen, följer med som backup till Eltonius.