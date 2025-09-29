VH BÄRGADE SÄSONGENS FÖRSTA SEGER

Vimmerby Hockey har vunnit i Hockeyallsvenskan. Den fjärde matchen slutade med tre poäng borta mot Västerås IK efter en 3-1-seger.

Vimmerby var det bättre laget i den första perioden i ABB Arena. Hemmalaget hade svårt att få till några särskilda anfall medan Vimmerby skapade en hel del oreda i hemmalagets zon.

Emil Ekholm hade Vimmerbys kanske bästa läge tillsammans Nick Bochen. Ingen av dem lyckades dock få in pucken i nätet, vilket varit ett återkommande bekymmer hittills för Vimmerby.

Det enda numerära överläget fick VH tidigt i perioden. Spelmässigt var det ett helt okej powerplay, men utdelning fick man inte. Filip Fornåå Svensson hade ett fint skottläge där han fick se pucken smita utanför.

Den första perioden slutade mållöst och Vimmerby skotten med 10-3. Det var en period där Vimmerby återigen misslyckades med att kapitalisera på sitt övertag.

Västerås enda farlighet kom i de absoluta slutsekunderna, men Kim Rosdahl träffade inte alls pucken. Hemmalaget blev också utbuat efter de första 20 minuterna med skottstatistiken 3-10.

Fick utdelning

Västerås började hetare i den andra perioden, men Vimmerby tog sig ganska snabbt in i perioden. Det viktiga ledningsmålet blev också bortalagets. Anton Carlsson serverade lagkaptenen Jakob Karlsson ett fint läge och veteranen lyckades överlista Rasmus Korhonen.

Jumbon Västerås fick sedan sin första möjlighet i numerärt överläge när Marcus Limpar Lantz åkte ut. Västerås inledde sitt powerplay piggt, men Vimmerby blev lite räddat av bekymmer med klockan. En läglig avblåsning gjorde att VH hittade mer rätt och kunde stå emot.

Västerås hade en bra period under några minuter, men VH avslutade perioden väldigt starkt och 0-2 låg i luften när Vimmerby fick ett numerärt överläge med 15 sekunder kvar.

Skotten i den andra blev 10-11.

örstakedjan levererade

Vimmerby fick sedan en drömstart på den tredje perioden. Colson Gengenbach lyckades peta in 2-0 för gästerna redan efter 28 sekunder.

Bara ett par minuter senare kom även 3-0. Filip Fornåå Svensson, fint framspelad av just Colson Gengenbach, lyckades få dit det tredje målet.

VH hade sedan väldigt bra koll på matchen och kunde spela av den fram till säsongens första seger och trepoängare. Västerås lyckades förvisso förstöra Pontus Eltonius tankar på en nolla med 28 sekunder kvar när man spelade sex mot fyra.

Mer om den första viktorian senare.