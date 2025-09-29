Karlsson tillbaka som en vinnare i Västerås: "Vind i seglen"

Eric Karlsson tyckte om vad han såg i segermatchen mot Västerås. Foto: Simon Henriksson

Västerås IK vann alla matcher mot Vimmerby Hockey ifjol med Eric Karlsson vid rodret. I dag var Vimmerbysonen tillbaka i ABB Arena och tog tillsammans med spelarna hand om alla tre poäng. – Vi visar oss själva hur bra vi är, säger han.

Västerås var en skräckmotståndare för Vimmerby den första säsongen i Hockeyallsvenskan. Det var ett av få lag VH aldrig lyckades besegra.

I år blir det annorlunda. Jumbon Västerås står nämligen kvar på noll poäng efter att ha haft Vimmerby på besök i omgång fyra.

Efter en mycket stark bortamatch av VH blev det en rättmätig seger med 3-1.

– Det är en bra genomförd match från vår sidan. Vi kommer ut och spelar efter vår identitet. Vi är aggressiva och tajta över hela banan. Vi tar bra värderingar med pucken och värderar rätt när vi ska spela rakare eller när vi ska hålla i den, säger Eric Karlsson.

Han tyckte att Västerås hade en bättre period i början av den andra.

– De kör lite hårdare på oss, men jag tycker vi har ganska god kontroll ändå och vi skapar när vi väl kommer upp. Det är skönt att få utdelningen i början av tredje och sedan stänger vi ned den jättebra. Vi vågar gå hårt på deras backar och även i forechecken. Vi flyttar pucken över stora ytor och då blir de trötta. Jag tycker vi lyckades med det i matchen mot Almtuna också och har skapat klart mer i fem mot fem i de här matcherna.

Gengenbach som en ny spelare

Mot slutet av den första perioden fick Colson Gengenbach sitta till förmån för Martin Pärna. Då hade transatlanten hade en direkt svag matchinledning. I den andra och tredje var det en helt annan Gengenbach fansen fick se.

– Ibland gör man små förändringar och han var tillbaka i andra. Han gör det jättebra sista 40 minuterna.

Men det var en bänkning?

– Vi har en evig konkurrens och det är bra att vi kan ha det. Ibland behöver man peppa någon, ibland behöver man markera mot någon. Han kom tillbaka och gjorde sina bästa 40 minuter och förtjänade att få göra ett mål.

"Vind i seglen"

VH står nu på fem poäng efter fyra matcher.

– Vi vill ha resultat och det är jätteskönt och viktigt att vi får en seger. Men framför allt visar vi oss själva hur bra vi är och att vi är bra nog att vinna hockeymatcher. Alla i laget, både spelare och ledare, har känt att vi blir lite bättre hela tiden. Prestationen har blivit bättre och bättre förutom den första perioden mot Kalmar. Nu får vi utdelning och det gör att vi kan ta ett steg framåt. Vi får njuta i kväll och sedan är det en ny träning och fokus framåt på vår metodik och process, men det är klart att det är skönt att få vind i seglen.

Vimmerby föll tungt senast mot Almtuna. Hade man förlorat även den här matchen kunde det ha varit en mycket tung känsla man tagit med sig in i den kommande tuffa matchveckan.

– Det är klart att det hade varit utmanande, men det gäller att vi hela tiden fokuserar på prestationer och våra beteenden. Då kommer resultaten komma.

För Eric Karlsson betydde det dock ingenting att segern kom mot just Västerås.

– Det kändes inget speciellt, säger han.

Vimmerby är nu nia i den hockeyallsvenska tabellen. BIK Karlskoga väntar hemma på onsdag.