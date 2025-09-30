KALMAR STÄRKER UPP BACKSIDAN MED NHL-DRAFTAD BACK

Kalmar HC stärker upp backsidan ytterligare. Den NHL-draftade backen Scott Walford har skrivit på för klubben.
Foto: Bildbyrån
Kalmar HC plockade in Felix Carell, Wilhelm Westlund och Samuel Jonsson inför den allsvenska premiären när de hade fått skador på Carl-Johan Lerby och Henrik Nilsson och tappat Clay Hanus som inte ville fortsätta spela ishockey.
Nu har Kalmar HC gjort klart med den NHL-draftade backen Scott Walford. Kontraktet sträcker sig över säsongen 2025/26.
"I Scott ser vi att vi får in en stabil och spännande tvåvägsback med lite storlek och tyngd", säger Kalmar HC:s sportchef Daniel Stolt.
26-årige Scott Walford mäter 188 centimeter och kommer närmast från spel i AHL och ECHL där han spelade 48 respektive elva matcher förra säsongen. 2017 draftades Scott i runda tre som nummer 68 av Montreal Canadiens och har sedan dess spelat i bl.a. ligorna U-Sports, AHL och ECHL.
"I am very excited and grateful for the opportunity Kalmar has given me. Making the jump to Sweden should be a great experience and I am happy I can play alongside Matt and Liam once again. I can’t wait to get started with the team", säger Scott Walford.