KALMAR STÄRKER UPP BACKSIDAN MED NHL-DRAFTAD BACK

Kalmar HC stärker upp backsidan ytterligare. Den NHL-draftade backen Scott Walford har skrivit på för klubben. Foto: Bildbyrån

Förändringar har redan skett på backsidan. Här kommer ytterligare en förändring. Den NHL-draftade backen Scott Walford har skrivit på ett säsongskontrakt med Kalmar HC.

Kalmar HC plockade in Felix Carell, Wilhelm Westlund och Samuel Jonsson inför den allsvenska premiären när de hade fått skador på Carl-Johan Lerby och Henrik Nilsson och tappat Clay Hanus som inte ville fortsätta spela ishockey.

Nu har Kalmar HC gjort klart med den NHL-draftade backen Scott Walford. Kontraktet sträcker sig över säsongen 2025/26.

"I Scott ser vi att vi får in en stabil och spännande tvåvägsback med lite storlek och tyngd", säger Kalmar HC:s sportchef Daniel Stolt.

26-årige Scott Walford mäter 188 centimeter och kommer närmast från spel i AHL och ECHL där han spelade 48 respektive elva matcher förra säsongen. 2017 draftades Scott i runda tre som nummer 68 av Montreal Canadiens och har sedan dess spelat i bl.a. ligorna U-Sports, AHL och ECHL.

"I am very excited and grateful for the opportunity Kalmar has given me. Making the jump to Sweden should be a great experience and I am happy I can play alongside Matt and Liam once again. I can’t wait to get started with the team", säger Scott Walford.