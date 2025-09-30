Toppmotstånd väntar VH: "Ser fram emot utmaningen"

En förlösande trepoängare mot Västerås senast. Nu väntar tufft motstånd i form av Karlskoga – som hittills tagit tio av tolv poäng. – Ett väldigt jobbigt lag att möta, men vi har förtroende i vårt spel och ser fram emot utmaningen, säger Eric Karlsson.

Tre raka förluster fick räcka. Mot Västerås tog Vimmerby Hockey säsongens första seger efter en helgjuten insats över hela isen.

– Otroligt skönt och kul för killarna att få utdelning på jobbet de gör dagligen. Vi hade bra balans i spelet med pucken och läste situationerna väl när vi skulle spela rakare och snabbare och när vi skulle vända hem för att lugna ner tempot. Bästa matchen vi har gjort hittills, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Förstakedjan levererade

Nu väntar serietrean Karlskoga på hemmais. Ett tungt lag som ännu inte förlorat någon match men som behövde straffar för att besegra Troja-Ljungby senast.

– Det är ett kulturdrivet lag och fysiskt lag som sitter ihop bra utan puck. De har fått in lite mer spets i år och det blir en rolig match. Vi är starka hemma och ambitionen är att visa upp samma typ av spel som tidigare.

Mot Västerås gjorde förstakedjan med Colson Gengenbach, Arvid Caderoth och Filip Fornåå Svensson en stark insats och låg bakom både 2-0 och 3-0. Ett skönt besked för VH efter att trion haft det tyngre med målskyttet under de inledande omgångarna.

Hur viktigt är det att få igång dem?

– Roligt att de fick utdelning. Det är tre killar som vill mycket och som jobbar hårt. Deras intentioner är alltid det bästa för laget och de har gjort sig förtjänta av målen.