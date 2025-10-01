Flera förändringar i VH-laget – lånet får chansen direkt

Oscar Davidsson kliver rakt in i laget och spelar med Marcus Limpar Lantz och Emil Ekholm. Foto: Bildbyrån

Man ändrar aldrig på ett vinnande lag. Jo, det gör Vimmerby i kväll. Martin Pärna petas ur truppen och lånet från HV71, Oscar Davidsson, kliver in från start.

Så sent som i måndags plockade Vimmerby Hockey sin första trepoängare för den här säsongen i Hockeyallsvenskan. Jakten på den första hemmasegern fortsätter och chansen finns nu i kväll när tabelltrean BIK Karlskoga kommer till VBO Arena.

I kvällens möte kastar Eric Karlsson och Stefan Fredriksson om en hel del i kedjorna. Detta efter värvningen av HV71:s center Oscar Davidsson, som blev klar på ett lån under gårdagen. Han kommer bära nummer 22.

Davidsson tar plats som forward i en kedja med Marcus Limpar Lantz och Emil Ekholm. Det här innebär också att Martin Pärna får behålla sina civila kläder på och följa matchen från sidan. Adam Petersson, som spelat ihop med Elliot Ekefjärd och Isac Andersson, blir extraforward.

Pontus Eltonius kommer vakta kassen medan Robin Christoffersson vaktar båset.

Förstafemma: Nick Bochen, Arvid Hurtig – Filip Fornåå Svensson, Arvid Caderoth, Colson Gengenbach.

Andrafemma: William Alftberg, Alfred Hjälm – Anton Carlsson, Jakob Karlsson, Johan Mörnsjö.

Tredjefemma: Isak Hansen, Gustaf Malmkvist – Emil Ekholm, Marcus Limpar Lantz, Oscar Davidsson.

Fjärdefemma: Filip Persson – Kevin Wennström, Isac Andersson, Elliot Ekefjärd.

Extraspelare: Adam Petersson.

Karlskogas lag:

Målvakt: Lars Volden (Trym Gran).

Förstafemma: Alexander Leandersson, Tim Barkemo – Jonatan Harju, Gustaf Thorell, Henrik Björklund.

Andrafemma: Eero Teräväinen, Rikard Olsén – Casper Haugen Evensen, Kalle Jellvert, Elias Ekström.

Tredjefemma: Sander Vold Engebråten, Jonatan Lundgren – Alexander Ljungkrantz, Åke Stakkestad, Simen Andre Edvardsen.

Fjärdefemma: Viktor Lang – Tobias Sjökvist, Gustaf Franzén, Viktor Lennartsson.