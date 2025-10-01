TUNG UDDAMÅLSFÖRLUST FÖR VIMMERBY HOCKEY

Vimmerby deppar efter Karlskogas 0-3-mål i andra perioden. VH reducerade två gånger om men kom inte närmare än 2-3. Foto: Rickard Johnston

Så nära – men tippade topplaget Karlskoga blev för tufft för Vimmerby Hockey. Två psykologiskt tunga baklängesmål bara sju sekunder innan första periodpausen och 44 sekunder in i andra perioden blev matchavgörande i 2-3-förlusten.

Oddsen talade för gästerna och Karlskoga visade direkt varför man hade inlett seriespelet med fyra raka förluster inför mötet med Vimmerby Hockey. De var både snabbare, tyngre och mer aggressiva i första perioden och satte tidigt ett tryck på VH som stundtals hade svårt att komma ur egen zon.

I mitten av perioden fick Karlskoga välförtjänt utdelning – men målet blev omdiskuterat. Arvid Caderoth var snabbt framme hos domaren och protesterade efter Viktor Lennartsson 0-1-mål, men målet var godkänt.

Christoffersson hoppade in

Med bara sju sekunder kvar kom blytunga 0-2 när Karlskoga fick chansen i powerplay. Klapp-klapp-spel ledde till att Kalle Jellvert fick fritt läge i slottet och satte pucken förbi en chanslös Pontus Eltonius. Det var det sista målvakten gjorde i matchen.

I andra perioden var han plötsligt ersatt av Robin Christoffersson som fick släppa en puck förbi sig efter bara 44 sekunder. 0-3 och matchens kändes avgjord. Vimmerby Hockey spelade upp sig och jämnade ut spelet i perioden, men lyckades inte överlista Lars Volden i Karlskogas mål.

Två mål av Anton Carlsson

I slutperioden flyttade VH fram spelet ytterligare och tog över matchbilden. Anton Carlsson reducerade till 1-3 och med knappt sju minuter styrde han också in Nick Bochens skott till 2-3 i powerplay. Rejäl nerv i matchen och VH skapade ytterligare farligheter men utan resultat.

Matchen slutade 2-3 och VH får fortsätta vänta på sin första hemmaseger.

Mer om matchen kommer.