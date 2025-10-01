TUNG UDDAMÅLSFÖRLUST FÖR VIMMERBY HOCKEY

Vimmerby deppar efter Karlskogas 0-3-mål i andra perioden. VH reducerade två gånger om men kom inte närmare än 2-3. Foto: Rickard Johnston
Oddsen talade för gästerna och Karlskoga visade direkt varför man hade inlett seriespelet med fyra raka förluster inför mötet med Vimmerby Hockey. De var både snabbare, tyngre och mer aggressiva i första perioden och satte tidigt ett tryck på VH som stundtals hade svårt att komma ur egen zon.
I mitten av perioden fick Karlskoga välförtjänt utdelning – men målet blev omdiskuterat. Arvid Caderoth var snabbt framme hos domaren och protesterade efter Viktor Lennartsson 0-1-mål, men målet var godkänt.
Christoffersson hoppade in
Med bara sju sekunder kvar kom blytunga 0-2 när Karlskoga fick chansen i powerplay. Klapp-klapp-spel ledde till att Kalle Jellvert fick fritt läge i slottet och satte pucken förbi en chanslös Pontus Eltonius. Det var det sista målvakten gjorde i matchen.
I andra perioden var han plötsligt ersatt av Robin Christoffersson som fick släppa en puck förbi sig efter bara 44 sekunder. 0-3 och matchens kändes avgjord. Vimmerby Hockey spelade upp sig och jämnade ut spelet i perioden, men lyckades inte överlista Lars Volden i Karlskogas mål.
Två mål av Anton Carlsson
I slutperioden flyttade VH fram spelet ytterligare och tog över matchbilden. Anton Carlsson reducerade till 1-3 och med knappt sju minuter styrde han också in Nick Bochens skott till 2-3 i powerplay. Rejäl nerv i matchen och VH skapade ytterligare farligheter men utan resultat.
Matchen slutade 2-3 och VH får fortsätta vänta på sin första hemmaseger.
Mer om matchen kommer.