FEM PUNKTER: VH behöver stå upp bättre i det fysiska spelet

1) Närkampsspelet

Visst ska det vara skillnad mellan Karlskoga och Vimmerby Hockey. Ett topplag mot ett tippat bottenlag – men VH borde ändå kunna stå upp bättre i det fysiska spelet. I första perioden vann Karlskoga var och varannan närkamp och VH hade stora svårigheter att ta sig ur egen zon. I andra och tredje perioden stod hemmalaget upp betydligt bättre fysiskt och jämnade också ut matchbilden. Årets tyngre VH-trupp behöver vinna fler dueller även mot topplagen – även i inledningen av matcherna.



2) Målvaktsbytet

Pontus Eltonius storspelade i första perioden men efter pausen stod plötsligt Robin Christoffersson mellan stolparna och Claes Endre i båset. Ett mycket oväntat byte och Christoffersson fick en mardrömsstart med ett insläppt mål efter bara 44 sekunder. Sedan spelade han upp sig och gjorde flera viktiga räddningar. Eltonius? Han fick ett skott i masken i första perioden och grinade illa. Målvakten fortsatte spela perioden ut men tvingades sedan utgå i pausen på grund av skada. Lyckligtvis för VH verkar det ha varit en ren försiktighetsåtgård och Eltonius ska vara tillgänglig i bortamatchen mot Modo på fredag.



3) HV-lånet in i hetluften direkt

Den 19-årige forwarden blev klar för Vimmerby Hockey tidigare i veckan och med bara ett par träningar med laget i benen fick han chansen i tredjefemman tillsammans med Emil Ekholm och Marcus Limpar Lantz. Hur det gick? Nja, det var ingen succédebut direkt. Han fick bara drygt nio minuter på isen och hade svårt att visa upp något offensivt spel. I tredje perioden fick han chansen bredvid Jakob Karlsson och Anton Carlsson på bekostnad av Johan Mörnsjö.



4) Hurtig överglänste Bochen

Efter två perioder hade Arvid Hurtig spelat 20 minuter – över sju minuter mer än backkollegan Nick Bochen. Hurtig fortsatte att matchas hårt även i slutperioden och stod upp bra mot Karlskogas fysiska forwards samtidigt som han hade flera skott på mål. Bochen matchades mer sparsamt och fick slita för att klara av Karlskogas forechecking. Kanadensaren låg visserligen bakom 2-3-målet i powerplay, men i den här matchen överglänstes han av Hurtig som spelade nästan halva matchen: 28.24.



5) Kvällens publiksiffra

743 personer. Så få tittade på VH:s tredje hemmamatch i Hockeyallsvenskan en onsdagskväll mot ett tippat topplag bara två dagar efter säsongens första seger. Det är så klart på tok för lite. Man kan fråga sig vad VH behöver uträtta på isen för att supportrarna ska sluta upp och stötta sitt lag?

Rickard Johnston