VH FÖLL MOT MODO – STÖRDE FORNA SHL-LAGET

Vimmerby Hockey förlorade med 1–3 borta mot Modo på fredagskvällen. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby Hockey gjorde en till stora delar stark bortamatch mot Modo. Efter att ha tagit ledningen med 1–0 hade VH några svaga minuter med två baklängesmål som blev lagets fall i Örnsköldsvik. Forna SHL-laget vann till slut med 3–1.

Vimmerby Hockey svarade för en stark öppningsperiod borta mot tidigare SHL-laget Modo, vann skotten med 6–3 och etablerade mest och bäst tryck i offensiv zon.

Den retroaktiva utdelningen kom i upptakten av andra perioden efter stark återerövring av pucken. Marcus Limpar Lantz visade prov på sin fina speluppfattning när han spelade fram Johan Mörnsjö, fick tillbaka pucken i slottet och rakade in ledningsmålet.

Kämpiga baklängesmål i mittperioden

Kort därpå kvitterade Modo till 1–1. Viktor Persson snurrade upp Alfred Hjälm på läktaren och gjorde inget misstag när han kom fri med Pontus Eltonius.

Kvitteringsmålet fick fart på Modo som etablerade tryck i VH-zonen. Modo fullbordade vändningen nio minuter in i mittperioden. Alfred Hjälm, uppsnurrad vid kvitteringen, fick inte ut pucken ur egen zon och Modo utnyttjade läget och Emil Larsson satte 2–1 med ett backhandskott som Pontus Eltonius var chanslös på.

Modo fortsatte att ha tryck innan Vimmerby kom tillbaka under de sista minuterna i mittperioden.

Vimmerby hade ett superläge i spel fyra mot fem. Målskytten Limpar Lantz hittade fram med en passning till Isac Andersson som styrde pucken precis utanför ribbkrysset.

Vimmerby öppnade tredje perioden på ett förtroendeingivande sätt och skapade oreda i Modo-försvaret. Knappt sju minuter in i tredje perioden utökade Modo ledningen till 3–1 när Jesper Olofsson slog en diagonalpassning över till Milton Gästrin som drog till med ett pangskott över axeln på Pontus Eltonius. Ett jobbigt baklängesmål som Vimmerby som var med bra i upptakten av tredje perioden.

Vimmerbys försök att komma ikapp målmässigt blev resultatlös då Modo försvarade sig bra och tog udden av Vimmerbys offensiv.

Vimmerby är efter kvällens nederlag i Ångermanland tabelljumbo med fem poäng. Västerås IK, laget som VH slog i måndags, har plockat fem poäng denna vecka.