FEM PUNKTER: Tunga minuter, aktiv coaching och rabatterat biljettpris

Vimmerby Hockey förlorade med 1–3 borta mot Modo på fredagskvällen. Här är Ossian Mathiassons fem punkter från matchen i Örnsköldsvik.

1) Oväntad matchbild i första perioden

Bortamatch mot forna SHL-laget Modo som siktar på att göra den allsvenska sejouren ettårig. Då förväntade sig nog många att Mattias Karlins gäng skulle trycka tillbaka ett bottentippat Vimmerby, äga spelet och skapa långa sekvenser med press och chanser. Förväntningarna stämde inte alls överens med verkligheten då det i ärlighetens namn var Vimmerby som förlade övervägande spel till Modos zon och vann skotten med 6–3.

2) Hjälms tunga minuter

Kort efter Vimmerbys starka och viktiga 1–0-mål kom Modo tillbaka till 1–1. Tyvärr blev Alfred Hjälm uppsnurrad av Viktor Persson, som tog ett skär i sidled, blev fri med Pontus Eltonius i VH-kassen och förvaltade det öppna läget. Några minuter senare missade Alfred Hjälm pucken när han skulle få ut den ur egen zon och i efterföljande sekvens låg 2–1-pucken i målburen.

3) Aktiv coaching

Noterbart från säsongsinledningen är att Vimmerbys tränarduo Eric Karlsson och Stefan Fredriksson är väldigt aktiva i sin coaching och vågar göra skiften i formationerna om man känner att det inte fungerar. Känslan är att det görs skiften på ett helt annat sätt i år jämfört med i början av förra säsongen.

Jakob Karlsson och Anton Carlsson har spelat med både Johan Mörnsjö och Oscar Davidsson och mitt under dagens match placerades Elliot Ekefjärd in i kedjan efter att ha huserat i fjärdekedjan. Det kan säkert vara ett sätt att få fart på Ekefjärd, som var en positiv injektion i VH i fjol och klassades av VH-sportchefen Pelle Johansson som lagets bästa mitt under säsongen-värvning.

4) Orättvis jumboplacering efter sex omgångar

Man brukar säga att en tabell aldrig ljuger och det är så här långt svårt att dra några växlar av årets säsong och säga något om lagens tabellplaceringar. Att Vimmerby ligger sist i Hockeyallsvenskan med fem poäng efter sex omgångar känns inte riktigt rättvist sett till hur laget har spelat och genomfört många av de inledande matcherna.

5) Kraftigt rabatterat biljettpris till nästa match

Efter två hemmamatcher med riktigt låga publiksiffror – 838 åskådare mot Almtuna IS och 743 åskådare mot BIK Karlskoga – väljer Vimmerby Hockey att agera och dra i handbromsen. Till onsdagens hemmamatch mot IF Björklöven rabatterar VH biljettpriset rejält och korrigerar priset för en ståplatsbiljett från 170 till 79 kronor. Förra säsongen körde VH på med samma biljettpris till alla matcher och nu, till fjärde hemmamatchen, kommer korrigeringen i hopp om att få folk att sluta upp bakom laget.