UPPGIFTER: VH LÅNAR IN BACK FRÅN SHL-KLUBBEN

Sedan både Alex Murray och Filip Persson har lämnat står Vimmerby Hockey med bara sex backar på lönelistan. Enligt uppgift är de dock snart sju till antalet, då VH ska ha gjort klart med ett lån från SHL-klubben Växjö Lakers.

Det är hockeynews.se som under måndagseftermiddagen avslöjar att den allt hårdnande backsidan hos Växjö har gjort att klubben nu har bestämt sig för att låna ut den 20-årige backtalangen Kevin Israelsson till allsvenska Vimmerby Hockey.

Detta rimmar väl med vad Vimmerby Hockeys sportchef Pelle Johansson sa till vår tidning i förmiddags sedan det blev klart att Filip Persson lämnar VH på grund av för lite speltid.

– Vi har inget klart än, men förhoppningen är att vi är sju backar till onsdag. Om det blir lån eller inte återstår att se, men det ska vara någon som är här och inte bara kommer för den matchen. Målet är att ha någon på plats för både träning och match, sa Pelle då.

Välbekant spelare

Kevin Israelsson, som står noterad för elva SHL-matcher med Lakers, är ett välbekant namn för VH-supportrarna. Även under den förra säsongen var den 190 centimeter långe backresen utlånad till Vimmerby och gjorde då 25 matcher. På dessa blev det två mål.

Enligt uppgifter till Hockeynews gäller lånet tills vidare, men mycket talar för att Israelsson blir kvar i Vimmerby resten av säsongen, skriver man.

Pelle Johansson vill dock inte bekräfta att det är klart med ett lån.

– Han är ett av namnen som vi har diskuterat, men det är inget klart än. Vi har lite olika vägar att gå, om vi ska ta in någon permanent eller gå på ännu ett SHL-lån. Där är vi nu, säger han.