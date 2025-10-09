VH-tränaren om måltorkan: "Handlar om kvalitet och självförtroende"

2-3, 1-3, 0-3. Nu ska Vimmerby Hockey bryta förlustsviten. – Vi behöver bli spetsigare i offensiv zon. Det har att göra med kvalitet men också självförtroende, säger Eric Karlsson inför matchen mot Nybro.

Vimmerby Hockey har bara gjort tio mål på sju matcher.

Mot Björklöven blev det noll poäng och noll mål framåt trots en jämn match spelmässigt. Direkt efteråt var Eric Karlsson enormt besviken över prestationen i första perioden, men efter att ha sett om matchen var tongångarna annorlunda.

– Första perioden var inte fullt så svag som känslan var under. Vi gav bort pucken men satt ändå ihop som lag. Andra perioden var sjukt bra och trots det gick vi ifrån den med 0-3 på tavlan. Det märks att vi mötte ett väldigt bra lag som dessutom har medgång. Jag tycker ändå att det fanns ett driv och en vilja matchen igenom, säger VH-tränaren.

"Ett frejdigt lag"

Nu väntar Smålandsderby mot Nybro på hemmais. Ett Nybro som är femma i serien, med en match mer spelad. 28 mål framåt och 29 mål bakåt vittnar om att det inte direkt har varit tillknäppta matcher.

– De har ett spännande lag, ett frejdigt lag där det händer mycket åt båda håll. Det ska bli roligt och det är dags för första hemmasegern nu, säger Eric Karlsson.

Hur viktigt är det för er att studsa tillbaka efter tre raka förluster?

– Framförallt unnar jag killarna att få en seger med sig. De jobbar hårt, är målmedvetna och drivna på alla sätt.

Förändringar i formationerna

Mot Björklöven hade Vimmerby Hockey visserligen mycket puck i offensiv zon men förtvivlat svårt att skapa heta chanser.

– Jag tycker att vi sätter oss i situationer där vi har skottläge eller passningsläge, men det lilla sista saknas. Vi har lika många skottförsök som Björklöven och mer puck i anfallszon men vi behöver bli spetsigare. Det har både med kvalitet och självförtroende att göra. Fortsätter vi våga och vara modiga med och utan puck är jag säker på att det kommer att lossna.

Colson Gengenbach fick bara spela fyra minuter senast. Kommer ni ändra på något för att få fart på offensiven?

– Vi har gjort lite förändringar i kedjorna, men det håller vi på till imorgon.