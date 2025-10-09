VH-FORWARD I FRYSBOXEN LÅNAS UT

Martin Pärna har fått extremt lite istid i Vimmerby under säsongsinledningen. Nu lånas han ut till moderklubben Halmstad.

Pärna var en av Vimmerbys mest produktiva spelare när laget tog steget upp i Allsvenskan våren 2024. Då blev det 24 poäng på 35 matcher i grundserien.

Därefter blev det först inget nytt kontrakt för forwarden, men Pärna plockades in i laget en bit in på förra säsongen och tecknade ett tvåårskontrakt.

I år har istiden nästan uteblivit helt och i de senaste matcherna har Pärna inte varit med i truppen. Nu lånas han ut till Halmstad i ettan.

”Vimmerby lånar ut vår gamla publikfavorit Martin Pärna lagom till helgen och lördagens JUBILEUMSMATCH. Ambitionen är ett längre lån - men det avgör Vimmerby framåt. Martin Pärna stod för hela 46 poäng säsongen 2020/21 då han senast var i Hammers. Pärna ansluter redan under morgondagen och tränar med laget under fredag”, skriver Halmstad på sociala medier.