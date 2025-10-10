10 oktober 2025
Tränarna inte nöjda – kastar om i formationerna

Colson Gengenbach spelar tillsammans med Jakob Karlsson och Kevin Wennström från start i kväll mot Nybro Vikings. Foto: Rickard Johnston

ISHOCKEY 10 oktober 2025 17.25

Tränaren Eric Karlsson var inte nöjd efter matchen mot Björklöven. Bland annat petades tilltänkte spetsforwarden Colson Gengenbach tidigt. Nu står det klart hur han kastar om i kedjorna till kvällens match.

Det var en missnöjd Eric Karlsson som mötte media efter onsdagens 0-3-förlust mot Björklöven. Under matchens gång ändrade han och tränarkollegan Stefan Fredriksson i formationerna. 

Själv beskrev Karlsson att det inte blev någon större framgång. 

Exempelvis fick transatlanten Colson Gengenbach, som haft svårt under säsongsinledningen, bara ett fåtal minuter i den första perioden. Sedan fick forwarden sitta resten av matchen.

Nu står det klart, sedan laguppställningarna blivit offentliga, hur det vaskas om i VH-kedjorna inför kvällens länsderby mot Nybro Vikings. 

Gengebach i andra

Anton Carlsson tar steget upp i förstafemman och spelar tillsammans med Filip Fornåå Svensson och Arvid Caderoth. Colson Gengenbach kliver nu in i andrakedjan tillsammans med Jakob Karlsson och Kevin Wennström. 

I den tredje blir det Emil Ekholm, Marcus Limpar Lantz och Johan Mörnsjö och i den fjärde spelar Elliot Ekefjärd, Isac Andersson och Oscar Davidsson ihop. 

Adam Petersson är fortsatt extraforward. På backsidan är det inga större förändringar och Kevin Israelsson, som bara fick 54 sekunder i onsdags, är fortsatt sjundeback. Pontus Eltonius tar på sig målvaktshjälmen från start. 

