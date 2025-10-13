Beskedet: Nybro-stjärnan fälls för filmning – döms till böter

Nybros Emil Forslund anmäldes till disciplinnämnden för filmning i matchen mot Västerås. Nu fälls forwarden och tvingas betala 5 000 kronor i böter.

Det var i en duell med Västerås Oscar Lawner som Emil Forslund bedöms ha förstärkt situationen genom att tappa balansen, rotera och falla mot isen. Lawner åkte ut för interference i samma situation.



I anmälan står det: "Nybros nummer 17, Emil Forslund, passerar rödlinjen och chippar ner pucken djupt i Västerås försvarszon. Västerås nummer 44, Oscar Lawner, möter spelet och tar tag i Forslunds arm. Forslund tappar balansen, roterar och faller till isen. Situationen leder till att Forslund utvisas för diving/embellishment."

Nu har disciplinnämnden beslutat att bestraffa Emil Forslunds agerande med 5 000 i böter efter följande bedömning:



"Genom uppgifterna i anmälan och filmsekvensen finner nämnden det utrett att Emil Forslund förstärker situationen på det sätt som anges i anmälan, i syfte att få med sig en felaktig utvisning på motspelaren."

Du kan se klippet här.