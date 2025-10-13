13 oktober 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Beskedet: Nybro-stjärnan fälls för filmning – döms till böter

Emil Forslund bestraffas med 5 000 kronor i böter för sin filmning mot Västerås. Foto: Bildbyrån

Beskedet: Nybro-stjärnan fälls för filmning – döms till böter

ISHOCKEY 13 oktober 2025 15.02

Nybros Emil Forslund anmäldes till disciplinnämnden för filmning i matchen mot Västerås.
Nu fälls forwarden och tvingas betala 5 000 kronor i böter.

Annons:

Det var i en duell med Västerås Oscar Lawner som Emil Forslund bedöms ha förstärkt situationen genom att tappa balansen, rotera och falla mot isen. Lawner åkte ut för interference i samma situation.

I anmälan står det: "Nybros nummer 17, Emil Forslund, passerar rödlinjen och chippar ner pucken djupt i Västerås försvarszon. Västerås nummer 44, Oscar Lawner, möter spelet och tar tag i Forslunds arm. Forslund tappar balansen, roterar och faller till isen. Situationen leder till att Forslund utvisas för diving/embellishment."

Nu har disciplinnämnden beslutat att bestraffa Emil Forslunds agerande med 5 000 i böter efter följande bedömning:

"Genom uppgifterna i anmälan och filmsekvensen finner nämnden det utrett att Emil Forslund förstärker situationen på det sätt som anges i anmälan, i syfte att få med sig en felaktig utvisning på motspelaren."

Du kan se klippet här. 

Annons:

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

FEM PUNKTER: Det borde ha varit avgjort efter två perioder
Sylvegård varnar för VH:s tyngd och fart: ”Körde som attan”
Inte gjort en enda match – Nybro förlänger med coachen
UPPGIFTER: Så spelas premiäromgången i Hockeyallsvenskan
54-åring blir ny klubbdirektör för Nybro Vikings

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt