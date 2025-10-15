Spelar näst mest av alla forwards – fortfarande mållös: "Inget jag tänker på"

Arvid Caderoth i sin position framför mål när VH tränade på spel i fem mot tre. Foto: Rickard Johnston

Arvid Caderoth på gott humör tillsammans med Stefan Fredriksson och Marcus Limpar Lantz under tisdagens träning. Foto: Rickard Johnston

Han har näst mest speltid av samtliga forwards i Hockeyallsvenskan. Men än väntar Arvid Caderoth på sitt första mål i VH-tröjan. – Det är inget jag tänker på. Jag gör mitt bästa i varje situation hoppas att det lossnar, säger Caderoth.

Nyförvärvet har fått ett stort förtroende under inledningen av säsongen. Arvid Caderoth har snittat över 21 minuter per match, spelar både powerplay och boxplay och är en viktig pjäs i det fysiska spelet. Topp fem i laget när det gäller tacklingar och tvåa i antalet blockerade skott vittnar om att han verkligen bidrar i spelet utan puck.

– Jag är tacksam över förtroendet och tycker det är kul att få spela mycket. Jag vill vara delaktig både offensivt och defensivt och har en stor kropp så det ska vara jobbigt att möta mig, säger Caderoth efter tisdagens träning.

"Det har gått sisådär"

Däremot har poängproduktionen varit skral. Noll mål och två assist efter åtta omgångar är långt ifrån några succésiffror för VH:s förstacenter.

– Det har gått sisådär hittills, lite upp och ner. Bra i vissa matcher och sämre i andra. Men jag tycker att vi är på rätt väg, säger Caderoth.

Mot Nybro assisterade centern snyggt till Arvid Hurtigs viktiga 1-0-mål och var på isen under samtliga tre VH-mål.

– Det var första matchen där det kändes som att jag hittade det offensiva spelet på ett annat sätt. Vår kedja skapade flera chanser och hade mycket puck i anfallszon.

Känns det jobbigt att fortfarande stå på noll mål?

– Det är klart att det alltid är skönt att få ett mål tidigt men det är inget jag tänker på. Jag ska bara spela mitt spel och göra det bästa i varje situation så hoppas jag att det lossnar mot Södertälje.

Anton Carlsson har flyttats upp i förstaformationen i de senaste matcherna. Hur tycker du att det har fungerat?

– Väldigt bra. Han är en skicklig och smart spelare som är lätt att spela med. Han kan också göra sin gubbe vilket gör det enkelt att spela bredvid honom.