ROSDAHL BORTA ÅRET UT FÖR VIK – BIRGERSSON ERSÄTTER

Västerås IK har fått en blek start och har bara åtta poäng efter nio spelade matcher. Nu kommer nästa blytunga besked. Lagets poängkung Kim Rosdahl är skadad och blir borta till årsskiftet.

Kim Rosdahl har varit en av få ljusglimtar i Västerås hittills med sina två mål och fem assist. Han har också mest speltid av samtliga forwards i laget, men nu tvingas VIK klara sig utan sin stjärncenter resten av året.

Nya undersökningar i november

Rosdahl skadade sig i tredje perioden mot Nybro i söndags och tvingades utgå. Nu står det klart att han har ådragit sig en underkroppsskada som gör att han blir borta fram till årsskiftet, men det kan bli längre än så. I november görs nya undersökningar som ger ett tydligare svar kring när Rosdahl kan vara tillbaka i spel.

Birgersson ersätter

Västerås IK har redan gjort klart med en ersättare i form av Oscar Birgersson som närmast kommer från franska Bordeaux och centern är spelklar till kvällens match mot Kalmar. Birgersson har tidigare gjort fyra säsonger med Brynäs i SHL och dessutom spelat över 100 matcher i Hockeyallsvenskan med Almtuna och Tingsryd. I fjol noterades Birgersson för 14+12 på 51 matcher i Tingsryd.

– I Oscar får vi en smart och hårt arbetande spelare med stark skridskoåkning. Peter har haft honom tidigare i Brynäs så han känner till honom väl, berättar sportchef Niklas Johansson till klubbens hemsida.