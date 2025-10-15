LIVE: Vimmerby kan gå om SSK i tabellen – följ matchen med oss

Annons:
Kan Nick Bochen och hans Vimmerby besegra SSK på onsdagskvällen?
Foto: Rickard Johnston
Vimmerby Hockey tog en viktig seger hemma mot Nybro Vikings i fredags. Nu väntar Södertälje SK på hemmais. Det förväntade topplaget har bara plockat två poäng mer än Vimmerby så här långt in på säsongen.
Kvällens match i VBO Arena kommenterar vi i realtid i textform och vår rapportering kan du följa här nedan.
Simon Henriksson
simon.henriksson@dagensvimmerby.se
076 815 45 71
