Eltonius tittar på kvällens match – här är hans besked

Pontus Eltonius är vid sidan om i dag. Foto: Rickard Johnston

Ingen Pontus Eltonius i kassen eller på bänken. I stället följer han matchen från sidan. – Det blir en heldag för vila, säger han i en kort kommentar.

Pontus Eltonius har varit en stor succé för Vimmerby Hockey så här långt in på säsongen och vaktat kassen i samtliga matcher utom den borta mot Kalmar HC.

Men han missar även kvällens match mot Södertälje SK. Robin Christoffersson vaktar kassen och Claes Endre befinner sig i båset.

Vår tidning fick några korta ord från Eltonius om hans utevaro.

– Det är en heldag för vila. Det är absolut ingen fara, lite extra vila bara, säger han.

Direkt efter kvällens match mot SSK åker Vimmerbylaget upp mot Östersund för fredagens match.

– Jag är tillbaka på fredag, det är jättelugnt. Det är ingen fara alls, jag åker med upp, säger han.

Hur är det att se matchen från sidan?

– Det är kul att se från den här vinkeln någon gång.