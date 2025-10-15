VH KÖRDE ÖVER SSK EFTER URLADDNING I TREDJE

Kevin Wennström-show. Forwarden gjorde tre mål när VH vann och körde över SSK med 5-2. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby Hockey körde över Södertälje SK på hemmais. Efter en urladdning i den tredje akten vann Vimmerby med 5-2.

Den första perioden mellan Vimmerby Hockey och Södertälje SK var rätt intetsägande. Lagen ubytte perioder i perioden där man var det starkare laget.

När 20 minuter skulle summeras var upplevelsen att 0-0 speglade matchen rätt väl.

Den andra blev om möjligt faktiskt ännu mer intetsägande. Icingavblåsningarna haglade och chanserna – för båda lagen – var relativt få. Ändå lyckades båda lagen hitta nätet.

Gästande Södertälje SK när Kevin Israelsson satt utvisad knappt fem minuter in på akt två. Daniel Norbe var det som överlistade Robin Christoffersson i hemmakassen.

Viktigt mål i boxplay

Vimmerby lyckades dock hitta en kvitteringspuck halvvägs in på perioden. Kevin Wennström satte 1-1 framspelad av Jakob Karlsson och Alfred Hjälm.

När William Alftberg åkte ut på visslan mellan andra och tredje kändes det som att det kunde bli avgörande för matchens utgång. I stället bröt Arvid Caderoth sin måltorka när han satte dit 2-1 i numerärt underläge 35 sekunder in på den tredje perioden. Den fina passningen serverades av Nick Bochen.

Vimmerby fick sedan chansen i numerärt överläge och drygt åtta minuter in på perioden hittade Marcus Limpar Lantz 3-1 efter en fin passning av Jakob Karlsson. Även Johan Mörnsjö var inblandad i målet.

Med drygt sex minuter kvar gjorde Kevin Wennström sitt andra mål för dagen. Colson Gengenbach gjorde ett bra arbete och vann tillbaka pucken, hittade Jakob Karlsson som i sin tur såg en friställd Kevin Wennström framför mål.

Plockade målvakten tidigt

SSK tog timeout och valde att gå stenhårt för att närma sig. Gästerna plockade målvakten, men det resulterade endast i att Kevin Wennströms målsuccé blev ännu större. Från egen zon satte han 5-1 i den tomma målburen. Hans tredje mål för dagen och Jakob Karlssons fjärde assist i matchen.

Södertälje reducerade förvisso till 5-2, men det var endast av akademisk betydelse.

Mer om matchen inom kort.