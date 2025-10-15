Wennström klev fram som hattrickhjälte: ”Inte den som gör 25 mål"

Inget mål på de åtta inledande matcherna. Hemma mot Södertälje SK blev det islossning. Kevin Wennström, 25, svarade för ett hattrick i 5–2-segern. – Jag kanske inte är den som gör 25 mål per säsong, men någonstans är det skönt att få utdelning, säger Kevin Wennström.

Stärkta av 3–0-segern hemma mot Nybro Vikings svarade Vimmerby Hockey för en ny stark insats på onsdagskvällen. Tippade topplaget Södertälje SK besegrades med 5–2 inför 1 044 åskådare på hemmais.

Kevin Wennström iklädde sig rollen som matchvinnare med tre fullträffar i storsegern.

– Det är såklart kul att bidra och jävligt skönt med en vinst. Vi kanske inte spelade lika bra som senast, men det var ändå ganska kontrollerat och vi vann rättvist. Vi gick ner oss lite grann i andra perioden, annars är det ganska stabilt över 60 minuter. Jag tycker inte att de skapar så jättemycket lägen och ”Robban” (Robin Christoffersson) kommer in och gör en bra match, säger Kevin Wennström.

"Inte den som som gör 25 mål"

Kevin Wennström gjorde 1–1 i mitten av andra perioden, 4–1 med ett skott mellan benen på SSK-keepern med sju minuter kvar och 5–1 i tom kasse. Efter att ha gått både mål- och poänglös från de åtta första matcherna fick skåningen till leveransen i säsongens nionde match.

– Det är kul. Jag kanske inte är den som gör 25 mål per säsong, men någonstans är det skönt att få utdelning. Jag tycker ändå att jag har skapat ganska mycket, framför allt mot Nybro hemma senast. Jag hade ett öppet mål och en styrning i stolpen. Det är skönt att det lossnar och det är alltid skönt att spräcka målnollan också, säger Kevin Wennström.

Vad säger du om målen som du gör i kväll?

– Jag vet inte riktigt hur första målet går till, om pucken kanske går på backen och in. Vid andra målet är ett bra pass av ”Jagge” (Jakob Karlsson) där jag står helt fri framför mål. Vid sista målet leder vi med 4–1 och då kan man offra en icing om det skulle vara så, men det var skönt att se den gå in i tom bur.

Hur länge sedan var det du gjorde tre mål i en seriematch?

– Jag tror att jag gjorde det med Kristianstad i division 1 för några år sedan, jag har för mig att det var hemma mot Karlskrona. I allsvenskan är det första gången jag gör tre mål i en match. Det kommer väl inte varje gång.

"En helt okej start"

Vimmerby Hockey gjorde återigen en stabil insats och visar att de kan utmana alla lag i serien när man kommer upp på en hög tävlingsnivå.

– Det är framför allt i vår forecheck som jag tycker att vi sårar våra motståndare. Vi är tunga och har fyra kedjor som kan köra och producera. Det känns stabilt och vi ska bara gnugga på.

VH kliver upp på elva poäng och ligger åtta i Hockeyallsvenskan.

– Det är väl en helt okej start även fast vi kanske skulle ha haft något till i mitt tycke. Jag tänker framför allt på matcherna mot Almtuna och Troja-Ljungby, det är de matcherna som kommer vara viktiga för oss framöver. Det är alltid skönt att kunna ta sådana här segrar mot Södertälje hemma. Nu på fredag har vi en viktig match mot Östersund som har ungefär samma tabelläge som oss.