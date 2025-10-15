VIDEO: Caderoth om känslan efter efterlängtade målet

Tongivande centern Arvid Caderoth vet nu hur det känns att göra mål för Vimmerby Hockey i seriesammanhang. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby Hockey besegrade Södertälje SK med 5–2 efter en solid insats. Efter åtta mållösa seriematcher prickade spetsvärvningen Arvid Caderoth in sitt första mål i VH-dressen.

Ställningen var 1–1 efter 40 minuters spel och Vimmerby Hockey inledde tredje perioden med ett numerärt underläge sedan William Alftberg åkt ut två minuter för tripping.

Södertäljes Mitch Lewandowski hade ett jätteläge att göra 1–2 då han prickade Robin Christofferssons högra stolpe. I det efterföljande anfallet kom Vimmerby Hockey-centern Arvid Cateroth helt ren med Love Härenstam, hittade luckan mellan hans ben och såg till att Vimmerby var i ledning med 2–1. Det var spetsvärvningens första seriemål i VH-tröjan.

Det var ett mål som gav Vimmerby energi till att dra ifrån och vinna matchen med betryggande 5–2.