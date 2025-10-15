Eget poängrekord för 36-åringen: "Imponerad över laget"

36-årige Jakob Karlsson har aldrig gjort tre poäng i en och samma match i Hockeyallsvenskan. Mot SSK noterades han för tre men gjorde egentligen fyra. – 5-2 mot SSK, med spelarna som de har, är mäktigt, säger han efter segern.

Lagkaptenen Jakob Karlsson har gjort flera säsonger i Hockeyallsvenskan. Aldrig tidigare har han gjort tre poäng i en och samma match. I protokollet noterades han för tre, men i själva verket var det fyra.

Han petade fram pucken till Kevin Wennströms sista mål i tom kasse.

– Jag ska ingenstans, så det spelar inte så stor roll för mig. Jag har inte gjort tre tidigare heller, knappt två, säger kaptenen och skrattar.

36-åringen befann sig på rätt plats vid rätt tillfälle och satte upp sina medspelare till bra lägen.

– Det var lite slumplägen. Vår kedja kanske inte spelade skitbra, men vi tog vara på de lägen vi fick. Jag trivs med Kevin (Wennström), han har ett bra skott och det var skönt att vi fick 1-1 där. Det var viktigt för matchen och ett bra mål. Jag drev upp pucken och han skar in bra centralt där. Skönt att göra mål i powerplay också.

"Gör otroliga laginsatser"

Colson Gengenbach gjorde ett bra jobb när han vann tillbaka pucken vid 4-1-målet. Karlsson såg hur ren Wennström var och serverade honom ett smörpass.

– Colson gör en bra forecheck där och det blir ju lägen när de måste gå fram och när de måste spela på chans. Jag var väl snabb i tanken och såg att han var ledig.

Vad betyder det för en gubbe som du som inte ska någonstans?

– Klart det är kul att producera så mycket man kan. Jag har alltid sett mig som en kreativ och produktiv spelare, men framför allt tycker jag att det är otroligt gediget rakt över. Match efter match gör vi otroliga laginsatser och vi har fyra linor som kör. Vi har tydliga roller, är tajta bakåt och jobbiga att möta.

"5-2 mot SSK är mäktigt"

VH har nu plockat elva poäng på nio omgångar och ser inte alls ut som den blyga och försynta nykomling som mest tyckte det var häftigt att få mäta sig med de stora grabbarna under förra säsongen.

Ifjol föll man i samtliga matcher mot både Västerås och SSK. Redan nu har man besegrat båda.

– Det kanske fanns en del mentala blockeringar och det är skönt att de är borta nu. 5-2 mot SSK, med spelarna de har, är mäktigt. Sättet vi gör det på också, där vi blockar otroligt mycket skott. Strukturen och taktiken funkar klockrent defensivt. Vi har haft lite problem offensivt och det finns mer att göra där för att hitta kreativa lösningar, men det har med självförtroende att göra också. Nu får rätt killar göra mål och det är viktigt att Caderoth (Arvid) får göra mål och skönt att vi gör mål i PP. Vi behöver skapa lite konkurrens om PP-tiden.

Är 5-2 mot SSK en av de största skalperna under tiden i Hockeyallsvenskan?

– Det tycker jag. Straffvinsten mot Djurgården förra året var kul, men det här är mer av en gedigen prestation. Vi går ut i tredje och är bättre. Sedan är det klart att om de får 2-1, så kan det gå åt ett annat håll, men så är det alltid i den här ligan. Efter att vi gör 3-1 spelar vi av matchen på ett bra sätt och jag är imponerad över laget.