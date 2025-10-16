VH-tränarens glädje efter proppen ur: ”Jobbat ihop den här utdelningen”

Vimmerby Hockeys tränare Eric Karlsson hyllar laget och kaptenen Jakob Karlsson efter 5–2 hemma mot Södertälje SK. "Han är den stora ledaren för oss och för det här laget", säger coachen. Foto: Ossian Mathiasson

Målskyttet har varit Vimmerby Hockeys akilleshäl i säsongsupptakten. Hemma mot Södertälje SK blev det proppen ur. – Jag tycker att vi har jobbat ihop den här segern och den här utdelningen, säger tränaren Eric Karlsson efter 5–2-segern.

Tittar man tillbaka på Vimmerby Hockeys inledande matcher i Hockeyallsvenskan har de helt klart hängt med bra i spelet och fallit på effektiviteten och utdelningen framåt.

Nu verkar Vimmerby ha knäckt målkoden. Det blev seger med 3–0 mot Nybro Vikings i fredags och 5–2 mot Södertälje SK i kväll.

VH-tränaren Eric Karlsson tycker att det är ett resultat av det hårda arbete som laget har lagt ner för att nå framgång.

– Vi har ett lag som jobbar otroligt hårt för varandra, är jäkligt lyhörda och har ett jäkla driv. Till slut kommer utdelningen och den kom i dag, säger Eric Karlsson.

Det finns flera matcher där Vimmerby har gjort bra ifrån sig och lämnat isen utan poäng.

– Det är alltid tufft när man inte får lön för mödan. Det blir lätt att man testar andra grejer och att man går ifrån det vi har bestämt. Vi har konsekvent vidhållit vårt spel och vår identitet och till slut går proppen ur. Vi gör en jättebra match mot Nybro i fredags och gör en jättebra match mot Södertälje här i dag och får utdelningen som vi förtjänar. Nu är vår utmaning att konsekvent fortsätta på den vägen vi är inne på oavsett resultat och inte tro att vi är någonting mer än vad vi är.

"Pratar gamla OS-spelare"

Efter att ha förlorat samtliga fyra matcher mot Södertälje SK i fjol lyckades VH ta första segern mot anrika klubben i kväll.

– Södertälje är ett jäkligt tungt och meriterat lag. Vi pratar gamla OS- och VM-spelare, säger Eric Karlsson och fortsätter:

– Första perioden är väldigt, väldigt bra och där borde vi ha med oss någonting mer. Andra perioden är sämre. Vi bjuder in dem på grund av pucktapp och ”Robban” (Robin Christoffersson) ger oss chansen att vara kvar i matchen. I tredje perioden får de lite tryck i början med sitt powerplay, men vi gör 2–1 i boxplay, är väldigt effektiva och försvarar oss på ett riktigt förtjänstfullt sätt.

Eric Karlsson tycker att Vimmerby tar en rättvis seger.

– Jag tycker att vi vinner välförtjänt och är det bättre laget. Vi har försvarat oss på ett liknande sätt i de tidigare matcherna, men vi har inte fått utdelningen framåt. Nu får vi den och då vet vi att vi är jäkligt solida. Det är så jäkla kul att kunna plocka in ”Robban” som gör en så sjukt bra match. Det är han som håller oss kvar i andra perioden. Vi vet att vi har riktigt bra målvakter.

Kaptenen hyllas

Vimmerby tar två raka segrar och kliver upp på elva poäng i Hockeyallsvenskan.

– Det är en otroligt härlig grupp att jobba med och det finns ett jäkla driv och ett jäkla go. De vill det för sig själva, för varandra och för klubben.

VH-tränaren berömmer målvakten Robin Christoffersson, tremålsskytten Kevin Wennström och lagkaptenen Jakob Karlsson.

– ”Robban” gör det jättebra och det är svårt att inte nämna Kevin som gör tre mål. Jag tycker att vår bästa spelare är Jakob, säger han och fortsätter:

– Det är vår kapten som varje dag driver på för att bli bättre och leder truppen på ett jäkligt bra sätt. Jag är väldigt glad att han får den utdelningen som han får i dag, den har jag gjort sig förtjänt av. Han är den stora ledaren för oss och för det här laget. Han är här varje dag och har fokus på att hela tiden driva, driva, driva laget framåt.

Direkt efter denna sköna viktoria sätter sig Vimmerby på bussen och beger sig till Östersund. Pontus Eltonius kom inte till spel mot Södertälje, men han följer med till Östersund precis som Robin Christoffersson och en juniormålvakt.

– Pontus har en lätt känning i underkroppen, det är därför vi valde att vila honom i dag. Han kommer åka med till Östersund och känner sig hyfsat fräsch.