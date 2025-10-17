FEM PUNKTER: ”Förmodligen hans enklaste poäng i karriären”

Vimmerby Hockey körde över Södertälje SK med 5-2 i förrgår. I kväll åkte man ner på jorden igen med en brutal duns. Förlust 4-1 borta mot Östersund, och insatsen var långt ifrån bra. Här är Micael Rundbergs fem punkter efter matchen.

Säsongens svagaste insats

Nej, det här duger inte alls. Vimmerby har bara vunnit en förstaperiod hittills den här säsongen och i kväll var det ren tur att det bara stod 1-0 till Östersund efter 20 minuter. Men på något sätt slog den första perioden an tonen på hela matchen. Visst var VH lite närmare i den andra perioden, men det berodde mer på att hemmalaget sjönk in i Vimmerbys lunk än att VH lyfte sig. Sett över 60 minuter var förlusten till slut helt odiskutabel. Jag tycker att kvällens insats var säsongens svagaste, blekare än den man presterade i storförlusten mot Kalmar. Tänk att det kan skilja så mycket mellan en onsdagskväll och en fredagskväll två dagar senare. Det som gör en mest brydd (jag kan ju bara tänka mig hur Eric Karlsson känner då) är alla enkla individuella misstag, pucktappen i ofta avgörande lägen och det chansspel i egen zon som man fick se oroväckande ofta. Allt detta måste bort.

Assistlogiken?

Man kan tycka att reglerna om andraassist till hockeymål kan kännas godtycklig, och att det ofta verkar vara spelarna själva som tjatar till sig dem. I kväll fick vi också anledning att börja fundera på hur riktlinjerna för hur en förstaassist ska tolkas. Vimmerbys kvittering till 1-1 i mittperioden föregicks av en brutalt grov miss av Östersunds forward Maksim Semjonov. Som siste man i egen zon skulle han rensa bort pucken, men la den rakt på Marcus Limpar Lantz klubba, och VH-forwarden satte den distinkt i kassen. Den målgivande passningen tilldelades … Isac Andersson. Förmodligen hans enklaste poäng i karriären.

Utvisningar i anfallszon

Det finns säkert statistik på det, men rent spontant känns det som att Vimmerby Hockey tar orimligt många utvisningar i anfallszon. I kväll var det två av tre som togs där. Det blev mål på den första, Vimmerby gjorde mål i numerärt underläge på den andra. På Vimmerbys tredje utvisning, som för övrigt var årets mest solklara tripping, gjorde Östersund 2-1 i början av den tredje perioden. Men oavsett om utvisningarna tas i offensiv eller defensiv zon, så är det en dålig idé att ta dem överhuvudtaget mot ett av ligans vassaste pp. Där blev Vimmerby rejält straffat.

Å andra sidan är Vimmerby starkast i ligan när det gäller att göra mål med en man mindre. I dag skedde det för andra matchen i rad.

Hur var det med isen?

Det var sannerligen ingen vidare kvalitet på det spel vi fick se i kväll – inte från något håll. Spelare for till höger och vänster, båda lagen tappade puckar på märkliga sätt, spelarna missade mottagningar och passningarna satt inte alls. Var det en tillfällighet eller kan vi skylla på den? Jag hörde flera lyfta frågor om isens kvalitet. Frågan är befogad med tanke på hur det såg ut.

Den delade tabellen

Redan med mindre än en femtedel spelad av serien börjar den dela upp sig på ungefär det sätt som många experter trodde inför serien. Det skiljer bara två poäng mellan tolvan Vimmerby och sjuan Östersund, men upp till sexan Nybro har VH sju poäng. Och lagen som finns på undre halvan är (bortsett från Södertälje och kanske Oskarshamn) de som de flesta tippade på förhand. För Vimmerby väntar härnäst två länsderbyn; Oskarshamn och Nybro. Kan dessa matcher göra att VH kan förbättra tabelläget? Då krävs det i alla fall något helt annat än det vi fick se i dag.