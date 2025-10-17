VH-tränaren efter förlusten: ”Svag och slätstruken prestation”

– En svag och slätstruken prestation. Vimmerby Hockeys tränare Eric Karlsson var klar över vad han tyckte om sitt lags insats efter kvällens 4-1-förlust borta mot Östersund.

Man kan väl tänka sig en roligare uppladdning inför 85 mil i buss än att förlora en hockeymatch med 4-1 efter en blek insats. Men det måste hanteras av Vimmerby Hockey, för i skrivande stund börjar de rulla söderut och beräknas vara hemma i Vimmerby någon gång i morgon bitti.

– Jag brukar alltid försöka se matchen på video så snabbt jag kan, men den här gången får det nog lägga sig lite först, säger en besviken VH-tränare Eric Karlsson.

"Många felpass"

– Vi är inte alls nöjda. Tyvärr var det en svag och slätstruken prestation av oss i dag. Baserat på vad vi ser från sidan så vinner Östersund nästan alla närkampen och små situationer med pucken, medan vi strular alldeles för mycket med framförallt för många felpass, säger Eric Karlsson.

Från första nedsläpp möttes Vimmerby av ett hårt jobbande hemmalag, som pressade högt och åkte mycket skridskor.

– Alla bortamatcher är svåra, det visste vi i förväg. De kom ut aggressivt samtidigt som vi tappade puck och förlorade duellspelet. Östersund vinner välförtjänt, menar VH-tränaren.

"Prestation är en färskvara"

Jämfört med segern i förrgår (5-2 hemma mot Södertälje) gick Vimmerby inte att känna igen i kväll.

– Hur det kan skilja så mycket från match till match är nog en fråga som alla spelare och tränare tampas med när det väl händer. Prestation är en färskvara, och vi bygger vårt spel på driv och ett jäkla hårt uppoffrande jobb. När det inte stämmer och vi inte kommer upp i nivå så kan det bli så här, säger Eric Karlsson.

– Det som är härligt med den här gruppen är att alla älskar att jobba och kommer vara grymt revanschsugna när vi kommer hem. Vi vet att vi kan så mycket bättre, nu bryter vi ihop och kommer igen.