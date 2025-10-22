VH-FÖRLUST I VECKANS FÖRSTA LÄNSDERBY

Vimmerby Hockey spelar två länsderbyn denna vecka. Det blev inga poäng i första mötet. Forna SHL-laget IK Oskarshamn vann med 2–1 och tog hand om samtliga tre poäng.

Vimmerby Hockey klarade av ett tidigt tre mot fem-underläge och skapade därefter bra tryck i sitt eget powerplay. Sett till första perioden handlade det mesta om Oskarshamn som var spelförande och skapade flest chanser.

I upptakten av andra perioden hade VH en fin möjlighet där Kevin Wennström fick iväg ett skott som styrdes undan av en hemmaspelare. Istället för ett ledningsmål för Vimmerby ställde IKO om och tog ledningen med 1–0 i den efterföljande sekvensen. Ville Jonsson fick iväg ett skott som smet in vid första stolpen.

Efter ett efterföljande uselt powerplay-spel hade VH sina bästa period med ett långt anfall som skapade oreda i IKO-försvaret.

Mörnsjö reducerade

Det var dock IKO som välförtjänt utökade ledningen till 2–0 mot ett påtagligt tillbakatryckt Vimmerby där de inte lyckades få kontroll på pucken och ta sig ur egen zon. Herman Träff avlossade ett slagskott ur snäv vinkel som gick in vid första stolpen.

Med dryga minuten kvar av mittperioden fick Vimmerby viktig kontakt. Nick Bochen bar fram pucken genom mittzonen och släppte pucken till Johan Mörnsjö i helt rätt läge. VH-forwarden tog emot pucken, avslutade behärskat och gav Vimmerby det de behövde inför de avslutande 20 minuterna.

IKO skapade flest och bäst chanser under första halvan av tredje perioden. Den bästa chansen hade Herman Träff med ett skott i Pontus Eltonius högra stolpe.

Halvvägs in i slutperioden fick VH en ny chans i spel fem mot fyra och misslyckades helt med att få till ett ordnat spel. Det var istället efter det numerära överläget som VH fick tryck mot IKO-kassen. De hundraprocentiga chanserna uteblev och VH:s kvitteringsjakt blev resultatlös.

VH står kvar på elva poäng och har just nu Södertälje SK och IF Troja-Ljungby efter sig i tabellen. På fredag spelar VH bortamatch mot Nybro Vikings, som förlorade med 3–6 mot Troja-Ljungby i afton.