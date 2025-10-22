Trubbig offensiv när VH föll: "Behöver bli skarpare i de lägena"

Vimmerby Hockey fick inte till spelet i de avgörande lägena borta mot IK Oskarshamn och förlorade med 1–2. Foto: Ossian Mathiasson

Spelet i de avgörande situationerna blev Vimmerby Hockeys fall i länsderbyt mot IK Oskarshamn. – Det finns ingen som inte vill utan det är edgen det handlar om, säger VH-tränaren Eric Karlsson efter 1–2-nederlaget.

Vimmerby Hockey har efter den storstilade insatsen hemma mot Södertälje SK förlorat två matcher på bortais. 1–4 mot Östersunds IK i fredags och 1–2 mot IK Oskarshamn i kväll.

– Det är såklart jäkligt tufft. Det är ingen där inne som inte har slitit hjärtat ur sig och gett sitt max. Det tycker jag verkligen att spelarna gör, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Eric Karlsson hade förberett sina spelare på att i princip överleva den väntade anstormningen från IKO i början av matchen. Till råga på allt hamnade Vimmerby i ett tre mot fem-underläge som de redde ut.

– Vi startar matchen ganska pluttigt trots att vi hade en ganska tydlig plan med att vi skulle ta död på deras forecheck med att lyfta pucken bakom dem. Jag tycker att vi dödar tre mot fem-underläget på ett fantastiskt bra sätt och har efter det lite mer kontroll i form av att de inte skapar så mycket, säger Eric Karlsson.

"Behöver ha bättre kvalité"

IK Oskarshamn gjorde 1–0 i upptakten av andra perioden och 2–0 i slutet av samma period. Johan Mörnsjös sena 1–2-reducering öppnade upp matchen inför slutperioden.

– Vi startar andra bra, får lite momentum och tar inte riktigt betalt. Vi har därefter ett av våra bästa byten och då gör de mål direkt efteråt. De tar över, får lite längd och tar betalt på det. Det är viktigt att vi får in 2–1-målet i slutet på andra och känner att vi kan gå på det, säger Eric Karlsson.

Vimmerby lyckades inte skapa de hundraprocentiga chanserna när de var på jakt efter en kvittering i slutperioden.

– Vi får lite mer tid på pucken och behöver ha bättre kvalité med hur vi flyttar pucken och tar den till mål. Vi behöver bli skarpare i de lägena och det tycker jag inte riktigt att vi är idag och då skapar vi inga direkta kvalitativa målchanser.

Vimmerbys kvalité i powerplay var blandad i Be-Ge Hockey Center.

– Powerplay är mycket av en självförtroendefråga med att på något sätt kunna få lite utdelning. Vi behöver ta lite betalt på de bra spelen vi gör och det gör vi inte riktigt. Det är klart att det sätter sig i skallarna och det är samma där med att det finns goda intentioner och alla vill och alla försöker. Vi behöver leverera i powerplay på bortaplan, så enkelt är det.

"Får inte darr på Oskarshamn"

Vimmerby hade en hel del offensiv zontid i matchens slutskede, men IKO försvarade sig bra och höll VH-spelarna utanför sig.

– Jag tycker att vi jobbar jäkligt hårt för att hamna där. När vi hamnar där tappar vi pucken eller slår ett felpass och det blir jäkligt jobbigt. Vi får inte darr på Oskarshamn på det sättet som jag tycker att vi borde få med det spelövertaget vi har.

Eric Karlsson känner ingen oro inför fortsättningen.

– Jag hade varit mer frustrerad och orolig om inte jobbet fanns där, om inte intentionerna fanns där, om inte energin fanns där. Jag tycker att det finns där och det har vi sett över hela säsongen. Så länge vi fortsätter spela för varandra, jobbar hårt och spelar bra defensivt kommer det lossna. Vi har grymma backchecks där de försöker slå oss i åkningar, ”Jagge” (Jakob Karlsson) har en. Vi spelar med hjärtat på rätt ställe och jag älskar det med den här gruppen. Det finns ingen som inte vill utan det är lite edgen det handlar om.

Vimmerby har spelat ihop elva poäng på elva matcher och möter Nybro Vikings på bortaplan på fredag.