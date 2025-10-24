Fortsatt offensiva bekymmer för VH: "Behöver lite skitmål"

Johan Mörnsjö och Vimmerby Hockey vann hemmamötet med Nybro med 3-0. Nu väntar returen på bortais. Foto: Rickard Johnston

Vimmerby Hockey har gjort minst antal mål i serien. Länsrivalen Nybro har släppt in flest. Drömläge för VH att få offensiven att lossna? – Vi behöver höja kvaliteten i spelet med puck, säger Eric Karlsson.

Vimmerby Hockey tog säsongens första hemmaseger när Nybro besegrades med 3-0 för några veckor sedan.

Nu väntar returen på bortais.

– Vi gjorde en bra match då och fick tag i dem med vår forechecking. Hemma vill de säkerligen bygga mer momentum och komma ut mer aggressivt från start, spår Eric Karlsson.

Nybro har släppt in många mål hittills. Hur ska ni utnyttja det?

– Vi gör det bra i förra matchen mot dem och skapar många kvalitativa chanser. Vi behöver skruva upp kvaliteten i spelet med puck och bemanna målet. Sen är vi i behov av lite skitmål här och där.

Blekt powerplay

Han är nöjd med arbetsinsatsen i förlustmatchen mot Oskarshamn senast, men menar att det finns mer att jobba på spelmässigt. Inte minst i powerplay där VH långa stunder var riktigt bleka.

Kommer ni att förändra något i powerplay-spelet?

– Vi har inte beslutat exakt hur vi gör där, men alla inblandade vet att vi behöver steppa upp.

Förstaformationen fick starta varje powerplay senast. Fanns det någon tanke om att ge andraformationen chansen?

– Det är alltid ett beslutsfattande för oss tränare vilka vi ska gå på. Vi valde att köra på med första, men det är en konkurrenssituation varje match.

Farligt nära botten

Efter Troja-Ljungbys 6-3-seger mot just Nybro i går har VH bara en poäng ner till jumboplatsen.

Vad skulle en seger betyda för er?

– Mycket såklart. Det är lätt att folk runt omkring tittar mycket på tabellen men i vårt fall är det viktigare att vi fokuserar på det vi kan påverka. Vi gör en bra prestation mot Oskarshamn men behöver upp en nivå till för att knipa en seger mot Nybro.

Den stundtals kritiserade supporter-spelaren Colson Gengenbach petades till förmån för Martin Pärna efter bara några byten senast, men Eric Karlsson vill inte avslöja hur formationerna ser ut mot Nybro.

– Vi har inte beslutat det än och det är inte heller klart vem som startar i målet.