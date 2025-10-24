Södertälje lånar in JVM-aktuella backtalangen

Södertälje lånar in JVM-aktuella backen Felix Öhrqvist från SHL och Linköping. Foto: Bildbyrån

Södertälje SK är oväntat inblandat i bottenstriden i Hockeyallsvenskan och har lika många poäng som Vimmerby Hockey efter elva omgångar. Nu förstärker klubben genom att låna in 19-årige Felix Öhrqvist från Linköping HC.

19-årige talangen Felix Öhrqvist behöver speltid inför stundande junior-VM, men har haft svårt att slå sig in i SHL och Linköping.

Nu lånas backen ut till Södertälje som slåss med Vimmerby Hockey i botten av tabellen.

– Felix behöver speltid för att fortsätta utvecklas och denna överenskommelse med Södertälje ger honom en bra möjlighet att få värdefulla minuter på isen. Detta kommer också öka chansen för Felix att ta en plats i JVM-truppen, säger LHC:s assisterande sportchef Tony Mårtensson till klubbens hemsida.

Öhrqvist är spelklar till Södertäljes match mot AIK ikväll.