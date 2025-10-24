Levin handskadad – missar flera matcher

Eddie Levin fick ett skott på handen mot Västerås och missar flera matcher för sitt Kalmar HC.

Eddie Levin har fått en kanonstart i Kalmar med nio poäng på lika många matcher. Men just nu går forwarden skadad – efter ett skott som tog illa mot Västerås. – Det var lite som gick sönder i handen, men det är ingen större fara, säger den förre VH-spelaren.

Eddie Levin har fått ganska begränsat med speltid i Kalmar HC med knappt tolv minuter per match, men ändå levererat starkt poängmässigt med tre mål och sex assist. Men i 6-2-segern mot Västerås tvingades forwarden utgå skadad och han har missat de två senaste matcherna mot Nybro och Modo.

– Jag fick ett skott på handen och så var det lite som gick sönder. Det är ingen stor skada och jag är på is och kör gym, men har inte möjlighet att spela matcher i nuläget, säger han.

Tillbaka efter uppehållet

För Kalmar HC återstår tre matcher innan ett landslagsuppehåll på knappt två veckor. Planen är att Eddie Levin ska vara redo för spel igen den 12 november – mot just Västerås.

– Förmodligen är jag tillbaka då. Det är klart det är lite extra tråkigt att bli skadad när jag fått en så bra start här, men det är yrket. Jag har inte varit skadad på tre år och nu tajmar det ändå in hyfsat med landslagsuppehållet.

Gjort flest mål i serien

Kalmar har övertygat under säsongen och är seriens målfarligaste lag med 47 fullträffar på elva matcher. Bara Modo och Björklöven är före i tabellen.

– En bra start. Vi har gjort många mål vilket har gett oss förutsättningar att vinna många matcher. Det är en lång säsong, men vi ska vara ett topplag, säger Levin.

I kväll väntar IK Oskarshamn hemma i Hatstore Arena. Då utan Eddie Levin i laguppställningen.