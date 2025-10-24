BLYTUNG FÖRLUST FÖR VIMMERBY HOCKEY MOT NYBRO

Fyra mål framåt – ändå förlust. Vimmerby Hockey föll tungt borta mot Nybro med 4-5 efter att förra VH-spelaren Hampus Eriksson avgjort med dubbla mål i tredje perioden.

Vimmerby Hockey fick en riktig drömstart borta mot Nybro när Arvid Hurtig bjöds på 0-1-målet redan efter två minuter. Men kort därefter fick Marcus Limpar Lantz matchstraff efter en tackling mot huvudet och Nybro kvitterade direkt i det efterföljande powerplay-spelet.

Just special teams skulle ge stort avtryck i den första perioden. Nick Bochen satte 1-2 från blålinjen i spelformen och VH fick snabbt en ny chans i numerärt överläge. Då slarvade samma Bochen grovt två gånger om och bjöd Elias Stenman på dubbla frilägen som han utnyttjade på bästa sätt. En riktig mardröm för VH kort innan pausvilan.

Kvitterade i tredje perioden

Andra perioden var spelmässigt jämn och Vimmerby Hockey lyckades skapa tryck under perioder, men även Nybro stack upp i fina lägen att utöka ledningen. Hemmalaget var en ribbträff ifrån att sätta 4-2, men istället styrde Filip Fornåå Svensson in den viktiga kvitteringen med bara tre minuter kvar av perioden.

VH fick inleda tredje perioden i powerplay och var nära att ta ledningen genom Arvid Caderoth efter en fin framspelning från Anton Carlsson, men skottet räddades. Istället satte förra VH-spelaren Hampus Eriksson 4-3-målet i Nybros första powerplay i perioden. Då klev kapten Jakob Karlsson fram. Han bjöd på en fin individuell prestation när lurade upp Nybro-försvaret rejält med en snygg dragning och Elliot Ekefjärd kunde slå in returen i öppen kasse.

Dubbla mål av Eriksson

Men Hampus Eriksson visade att släkten är värst. Med knappa sex minuter kvar sköt han iväg ett skott som Pontus Eltonius inte orkade hålla och pucken rullade gled oturligt över mållinjen efter slarv i VH-försvaret. Vimmerby Hockey försökte forcera och fick dessutom ett powerplay i slutet av matchen, men trots flera klara lägen blev det inte fler mål och matchen slutade 5-4 till Nybro.

Mer om matchen kommer under kvällen.