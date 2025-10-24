VH-tränaren efter osannolika dubbeln: "Imponerad över hur vi kommer tillbaka"

VH-tränaren Eric Karlsson var besviken efter noll poäng borta mot Nybro Vikings. Foto: Rickard Johnston

Vimmerby Hockey förlorade en öppen och målrik tillställning mot Nybro med 4-5. Backen Nick Bochen blev syndabock efter två misstag i samma powerplay. – En jättesur förlust såklart. Men vi vinner som ett lag och förlorar som ett lag. Vi backar varandra och jag är imponerad över att killarna kommer tillbaka, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

I fem mot fem-spelet vann Vimmerby Hockey bortamatchen mot Nybro.

Men räknar vi in special teams blev det en blytung uddamålsförlust.

Två insläppta mål i boxplay – och två insläppta i samma powerplay.

– Att släppa två mål i boxplay är vi inte nöjda med och att vi förlorar PP-matchen med 1-2 är självklart inte godkänt. Jag tycker att intentionerna från båda enheterna i powerplay är positiva. Vi skapar väldigt många chanser, sen är det klart att vi inte vill släppa in två mål, säger Eric Karlsson.

"Vet att det blev fel"

Vid båda målen slarvade Nick Bochen och VH-tränaren tar sin back i försvar.

– Nick vet att det blev fel men vi backar varandra och kommer stötta nästa person som gör fel. Det handlar om att visa varandra kärlek och vi gör det här tillsammans. Många lag hade lagt sig ner och dött efter den avslutningen på första perioden, men att vi ändå kommer tillbaka och gör en så bra match säger något om gruppen. Det är vår väg framåt, säger tränaren.

I slutperioden avgjorde förre VH-spelaren Hampus Eriksson med sitt andra mål för kvällen.

Ett skott som Pontus Eltonius inte lyckades hålla och där pucken retfullt gled in i mål.

– De klassiska marginalerna. Vi blir lite övertända i den situationen och på något sätt snirklar sig pucken in. Vi får ta lärdom och göra det bättre.

Gillade slutforceringen

Vimmerby Hockey försökte sig på en forcering och skapade flera lägen i slutminuterna men lyckades inte ta sig tillbaka målmässigt.

– Vi skapar två, tre, fyra jättemöjligheter. Det gillar jag. Det är bara målen som saknas, säger Eric Karlsson.