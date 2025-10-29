29 oktober 2025
Christoffersson tillbaka i Leksand – kliver in i SHL

VH-keepern Robin Christoffersson är tillbaka i Leksand på obestämd tid. Foto: Ossian Mathiasson

ISHOCKEY 27 oktober 2025 20.58

Robin Christoffersson debuterar i SHL med moderklubben Leksand imorgon. VH-målvakten tillbakakallades av Leksand i helgen. 

Anledningen är att lagets förstekeeper Marcus Gidlund åkt på en skada och blir borta på obestämd tid. Christoffersson skrev kontrakt med LIF i maj, men lånades därefter tillbaka till Vimmerby som han anslut till redan 2021. 

Hittills i år har Christoffersson vaktat kassen i fyra matcher och missat en del på grund av att han blivit pappa. Nu får Vimmerby alltså klara sig utan honom i den viktiga vecka som väntar för Vimmerby med matcher mot Mora, AIK och Troja. 

"En ordentlig omväg"

Leksand har också tre tunga matcher i veckan och frågan är om Christoffersson får chansen i kassen. 

– Jag fick vara med i en träningsmatch på försäsongen, men inget i serien, så det är första gången. Det är väl en pojkdröm som går i uppfyllelse, måste jag säga. Jag har spelat här som liten och hela vägen upp i J20 så ambitionen har alltid varit att man skulle nå hela vägen. Nu har jag fått göra det, men med en ordentlig omväg, säger han till Falukuriren.  

Hur länge Gidlöf kommer vara borta är oklart. 

– Jag har inte fått nånting svart på vitt riktigt, men de skulle kolla läget med honom och sen får jag vara backup så länge som han inte är med. Just nu blir det helt och hållet Leksand, så det blir att jag missar nån match där nere. Det är lite ge och ta såklart, men samtidigt superkul att vara tillbaka här, säger han.

