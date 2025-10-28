28 oktober 2025
Kalmar får tillbaka backen – så långt sträcker sig lånet

Felix Carell lånas åter ut till Kalmar. Foto: Bildbyrån

ISHOCKEY 28 oktober 2025 10.12

Felix Carell inledde säsongen på lån i Kalmar HC. Efter en handfull SHL-matcher återvänder nu den unge backen.

19-årige Felix Carell inledde säsongen på lån i Kalmar HC. Det bev sex matcher och tre poäng för KHC innan Malmö Redhawks kallade tillbaka backen till SHL-laget. 

Där hann det bli en handfull matcher i SHL, men nu lånar Malmö på nytt ut backen till Kalmar "för att fortsätta sin utveckling", skriver Malmö Redhawks.

Utlåningen sträcker sig till och med oktober månad, enligt Malmös hemsida.

"Felix ansluter direkt till laget och är uttagningsbar till matcherna mot Karlskoga och Mora i veckan. Kalmar HC vill rikta ett stort tack till Malmös organisation för ett smidigt och bra samarbete", skriver KHC.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

