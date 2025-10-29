Lånet från SHL-klubben kallas hem – här är ersättaren

Oscar Davidsson kallas hem av HV71, vilket gör att Vimmerby Hockey lånar in Kalle Carlsson från Karlskrona HK. Foto: Rickard Johnston/Bildbyrån

Vimmerby Hockeys forward Oscar Davidsson kallas tillbaka till HV71. Då passar VH på att låna in Kalle Carlsson från Karlskrona HK.

Oscar Davidsson har inlett säsongen i Hockeyallsvenskan med Vimmerby Hockey och noterats för noll poäng på åtta matcher.

Nu kallas den 19-årige forwarden hem till SHL-klubben igen. SHL-jumbon hade fyra forwards på frånvarolistan i samband med gårdagens 3–2-seger mot Linköping HC.

HV71 spelar ytterligare två matcher på bortais denna vecka, Djurgårdens IF i morgon och Timrå IK på lördag. Davidsson kommer spela med HV71 resten av veckan.

– Vi fick beskedet sent i går kväll, typ vid 23. Vi hade inte sett det förrän i morse så vi hanterade det i morse, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

HV71:s beslut att kalla hem Oscar Davidsson sätter VH, som har Martin Pärna på skadelistan och blivit av med Colson Gengenbach, på pottkanten. Här löser klubben det med att låna Kalle Carlsson från Hockeyettan-topplaget Karlskrona HK där han har svarat för 14 poäng (2+12) på åtta Hockeyettan-matcher. Han spelade allsvensk hockey med Mora IK och Nybro Vikings i fjol och ställs därmed mot sitt tidigare lag i kväll.

Vimmerby kommer till spel med tolv forwards i kvällens match mot Mora IK.