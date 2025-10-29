KAPTENEN KLEV FRAM NÄR VIMMERBY HOCKEY BESEGRADE MORA

Stort spelövertag och chansövertag. Och till slut fick Vimmerby Hockey utdelning. Lagkaptenen Jakob Karlsson klev fram när det behövdes som mest och avgjorde mot Mora. Segersiffrorna skrevs till 2-1.

Vimmerby Hockey kom ut i ett ursinnigt tempo mot Mora och dominerade första tio minuterna totalt. Men trots flera chanser och en puck dansandes på mållinjen lyckades VH inte utnyttja sitt spelövertag. Istället var det Mora som satte 0-1 med 50 sekunder kvar av perioden.

Tre raka powerplay utan utdelning

I mittakten bytte lagen chanser med varandra inledningsvis och Anton Carlsson kom närmast en kvittering efter en vacker soloprestation, men avslutet träffade stolpen. Istället låg Johan Mörnsjö bakom 1-1-målet med halva matchen spelad. Han vände runt i offensiv zon och slog en passning rakt över isen till Marcus Limpar Lantz som sköt direkt. Efter målet tog VH över spelet och fick jättechans att ta ledningen via tre raka powerplay men utan att lyckas.

Karlsson avgjorde

I tredje perioden fortsatte VH skapa chanser och till slut fick hemmalaget utdelning. Med tolv minuter kvar att spela klev kaptenen Jakob Karlsson fram och satte snyggt 2-1 i bortre krysset. Mora försökte trycka på för en kvittering och fick ett gyllene läge när Arvid Hurtig visades ut två minuter, men VH höll tätt i det efterföljande numerära underläget. Mora tog ut målvakten och skapade flera chanser att kvittera men Pontus Eltonius stoppade allt.

2-1 betyder tredje raka hemmasegern för Vimmerby Hockey och tre enormt viktiga poäng in på kontot.

Mycket mer om matchen kommer.