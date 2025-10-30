Karlssons uppmaning till fansen efter segern: "Var mer högljudda"

Efter tre raka förluster är Vimmerby Hockey ett vinnande lag igen. Tredje raka hemmasegern kom via 2-1 mot Mora IK. VH-tränaren Eric Karlsson hade en tydlig uppmaning efter vinsten. – Jag uppmanar dem att vara mer högljudda, säger han i riktning till supportrarna.

Historiskt sett har Vimmerby Hockey alltid varit ett starkt hemmalag. Nu är man på väg att bygga ett fort även i Hockeyallsvenskan. Mot Mora IK kom den tredje raka VBO-segern.

Lagkaptenen Jakob Karlsson skickade in 2-1 med ett fint skott, men VH-tränaren Eric Karlsson hade en tydlig uppmaning till alla med gulsvart hjärta efter matchen.

– Det var mycket folk i dag och jag uppmanar dem att vara mer högljudda. Vi behöver deras push. Efter vårt mål hörs våra fans, men vi behöver dem tidigare. De är sjätte spelaren och vi behöver få med dem på ett bättre sätt. Ge oss den energin, vi hör den och vi behöver den, säger Eric Karlsson.

Vimmerbys tränare var verkligen lättad efter trendbrottet.

– Jätteskön seger. Jag unnar verkligen killarna detta. Vi gör två prestationerna på bortaplan förra veckan, men får inte med oss något. Alla kommer hit måndag och kör som galningar och de kör som galningar i kväll. Det sitter hårt inne när vi inte tar betalt, men det var grymt skönt att ta med sig tre pinnar.

"Hanterar motgångarna bra"

Trots en sprakade inledning på matchen var det gästande Mora som hade 1-0 efter den första perioden. Det blev inte Vimmerby nedslagna av.

– Det är tufft och så. Ett vinnande lag kan hantera att ha press, men inte få utdelning och få ett emot sig. Det är tuffare när man är där vi är med tre raka förluster. Jag tycker att vi hanterar motgångarna på ett bra sätt, kommer ut i andra och tar kommandot. Vi vinner klart rättvist.

VH gjorde 1-1 i mellanakten, men misslyckades också med att ta ledningen trots tre raka powerplay.

– Det är en bit vi pratar mycket om. Vi behöver ta betalt, men jag tycker att så fort det blir fem mot fem igen så skapar vi. De har bara någon ströchans och något läge när vi får utvisning, annars är vi ramstarka defensivt. Det är lite frustrerande, men det gör inget när "Jagge" kör sitt patenterade dragskott i krysset.

Ni är förstås glada över segern, men ni gör bara två mål och har fyra missade PP-chanser. Hur mycket är självförtroende i det där?

– Just nu tycker jag att vi skapat otroligt mycket de sista två matcherna. Det har vi inte gjort tidigare. Jag vill lägga fokus på att hur ramstarka vi är defensivt. Vi släpper till väldigt lite och jag hoppas att segern gör att vi kan släppa loss lite ytterligare.

Wennström skadad

Kevin Wennström fick utgå med en underkroppsskada.

– Det är inget jätteallvarligt, men vi får se. Han kunde inte spela vidare.

Martin Pärna är också ytterst tveksam och kommer inte spela på fredag. Lånet Kalle Carlsson, som fick speltid i numerärt överläge, kan inte vara med mot AIK fredag kväll.

– Vi behöver en forward till. Kalle tog för sig, var sådär härligt kaxig, men kommer inte kunna spela på fredag. Vi får summera i morgon vad vi har för gubbar.

Med ljus och lykta söker Vimmerbyledningen efter nyförvärv.

– Vi vill ersätta Colson (Gengenbach) och har haft lite på gång, men det är en begränsad marknad och huggsexa om alla spelare. Vi behöver både bredda och spetsa truppen lite som det är nu. Det slår aldrig fel att skador och sjukdomar kommer när man redan har lite ont om folk.